Forte chuvas cancelam treino classificatório para GP de Austin da Fórmula 1

Por conta do furação Patrícia que tem assoaldo a costa do México e dos Estados Unidos, fortes chuvas castigaram o Circuito das Américas na tarde deste sábado (24) em Austin no Texas.

A organazação da F1 tentou durante toda a tarde realizar o treino classificatório, sem sucesso. A prova está marcada para as 17:00 (horário de Brasília), e caso não se tenha condições ideais para a realização do treino classificatório, os tempos válidos serão os obtidos no TL3.

Como foi o treino.

O terceiro treino livre hoje da F1 foi bem tenso além de ganhar status de treino classificatório, já que caso a chuva aumente para o treino oficial de classificação e não de para os pilotos irem para a pista o grid será formado com o resultado obtido no terceiro treino livre que para alguns será algo muito bom, como é o caso de Hamilton que foi o único a virar abaixo de 2 min e tem por enquanto a pole position provisória, o que também já facilitará a conquista do tricampeonato nos EUA.



Sebastian Vettel fez o segundo tempo, porém ele terá que cumprir uma penalização que o fará perder 10 posições no grid, o que levaria ele neste momento a largar na 12ª colocação, logo atrás dele tivemos Hulkenberg que andou demais na chuva e que pode fazer uma primeira fila ao lado de Hamilton amanhã.



Mas quem impressionou mesmo foi Valtteri Bottas com o seu FW37, pois como sabemos a Williams não tem um carro bom para a chuva porém o finlandês mostrou um ritmo muito bom ficando a menos de 0,2s do tempo de Vettel.



O piloto espanhol da Toro Rosso, Carlos Sainz Jr, fez o seu dever de casa direitinho e cravou o 5º melhor tempo ficando a frente de Daniil Kvyat por apenas 0,007s. Já o companheiro de Sainz não teve o que comemorar, isso porque o jovem Verstappen ficou com a última posição do grid e acredito que ele deve ser o piloto que mais está torcendo para que ocorra o treino classificatório, para tentar melhorar a sua posição para a largada.



Kimi Raikkonen da Ferrari terminou a sessão no modesto 7º lugar, ele que chegou a ocupar as primeiras posições do treino porém depois quando a chuva apertou, ele não conseguiu melhorar seu tempo.



Daniel Ricciardo, Nico Rosberg e Felipe Massa foram os que fecharam o top 10 ficando a mais de 1,2s do tempo de Hamilton.