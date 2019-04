Promotor do GP do México não quer arcar sozinho com eventos no Autodromo Hermanos Rodriguez

Com a etapa mexicana da Fórmula 1 há uma semana de ser realizada, no dia 1 de Novembro, a empresa CIE, que promove a corrida no Autodromo Hermanos Rodriguez gostaria que outras categorias realizassem etapas no circuito, porém acredita que promover outros eventos além da categoria máxima pode vir a ser um fardo maior do que eles podem dar conta.

O Mundial de Endurance já anunciou que o circuito mexicano é parte do calendário da temporada 2016, porém o evento ainda consta como provisório, e mesmo que benefícios para as equipes de ordem logística tenham sido anunciados, ainda não há total certeza de que a segunda prova na América do Norte será realidade. Outras categorias que também estão sendo cotadas para correr em Hermanos Rodriguez são a Fórmula Indy e a Fórmula E, as quais ainda há poucas informações sobre negociações.

O mandatário da empresa CIE, Federico Gonzalez, explicou em entrevista para a revista RACER que realmente recebeu propostas de diversas categorias, mas que sua empresa não pretende levar sozinha o fardo de promover outros eventos, e que a ajuda de outras empresas para dividir os custos será mais do que bem vinda. Gonzalez deixou claro sua posição ao dizer: "Não fechamos acordos com estas categorias, já que ainda estamos em discussão. Já temos o risco e o desafio do GP do México. Talvez gostaríamos de convidar pessoas para promoção interna do circuito, mas não queremos correr o risco para cada corrida que fazemos no circuito. Posso falar de maneira aberta: se querem correr em nossa pista e em nossa cidade, estamos abertos a dividir o risco envolvido e os ajudaremos a promover o evento na Cidade do México. Nós não queremos arcar com todo o risco para todas as corridas, pois já temos muita coisa em nossas mãos."

Segundo o anúncio feito em Setembro deste ano, a possível prova do Mundial de Endurance no México acontecerá no dia 4 de Setembro de 2016 após passagem pelo Circuito das Américas, na cidade americana de Austin, tal como a Fórmula 1 fez este ano.