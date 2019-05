Juan Pablo Montoya não corre pela Porsche em 2016

A estreia de Juan Pablo Montoya em 2016 em Le Mans pela Porsche foi descartada pelo chede da equipe Andreas Seidl neste sábado (31) em Xangai .

O colombiano está confirmado para testar o 919 Hybrid no Bahrain no próximo mês. Com o teste a imprensa especulou que ele iria ocupar a vaga de Nico Hulkenberg, mas não será este o motivo.

Mesmo o calendário da Indy não ter conflitos com datas com Le Mans o objetivo da Porsche com Montoya é para 2017. “Para o próximo ano, Juan não está disponível por causa do seu compromisso com a IndyCar,” disse Seidl Sportscar365. “Então é só um começo para trabalhar com a gente e vamos ver o que o futuro nos reserva.”

Em vez disso, a Porsche poderia ocupar o lugar de Hulkenberg com um dos três pilotos que estarão sendo avaliados próximo mês, em Barcelona. Kevin Magnussen, Oliver Turvey e Mitch Evans.

“Nosso programa de teste permite que nós testamos alguns novos pilotos apenas conhecer melhor seus estilos de pilotagem”, explicou Seidl.

“No momento, como todo mundo sabe, Nico não está disponível para o terceiro carro. Mas independente disso, vamos dar a esses pilotos uma chance de testar, para que possamos ter uma ideia de como eles se comportam com o carro.”

A expectativa para os Magnussen e Turvey é a melhor possível para o dirigente. “No final, eu olhei para todos os tipos de categorias”, disse ele. “Oliver Turvey é interessante e o que fiz nos últimos dois anos em Le Mans, especialmente em 2014, quando ele substituiu Marc Gene.”

“Eu acho que ele teve uma grande exibição, assim como este ano. Além disso, ele fez o Super GT deste ano, o que também é uma boa prática para este tipo de corrida.”

“É a mesma coisa com Kevin Magnussen. Ele é um piloto interessante. Vimos a possibilidade, liguei para ele e marcamos uma sessão.”

O dirigente ainda espera que Hulkenberg esteja ao lado de Earl Bamber e Nick Tandy em Le Mans ano que vem. “No momento, estamos felizes com todos os pilotos que temos”, disse Seidl. “Vamos esperar a temporada terminar e ver o que acontece com Nico e o calendário da F1 e, em seguida, vamos colocá-lo todos juntos.”