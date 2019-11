Como a Porsche venceu o Mundial de Endurance

É notório que a Alemanha é atual potencia do automobilismo. Seja com a Porsche e Audi no Endurance ou a Mercedes na F1, a metodologia, os processos e o estudo fazem da engenharia Alemã uma das mais importantes do mundo.

A Porsche causou surpresa quando anunciou que voltaria de forma oficial as competições de Endurance, principalmente por fazer parte do grupo VW aonde a Audi sua irmã já dominava a categoria a muitos anos.

A VW estaria jogando dinheiro fora, já que Audi e Porsche seriam concorrentes diretos? Enquanto a Audi aposta em motores diesel, a Porsche foi com um motor V4 a gasolina. Além dos sistemas híbridos destintos a metodologia da marca foi um diferencial que culminou com o título do WEC em 2015. Abaixo a cronologia de como o 919 chegou lá.

Final de 2011

Começa o recrutamento do corpo técnico para o programa LMP1. Fritz Enzinger chefe do programa e mais 5 funcionários.



2012

Um prédio de escritórios e oficina são construídos. Timo Bernhard e Romain Dumas são anunciados como os primeiros pilotos.



12/06/2013

Primeiras voltas do 919 Hybrid na pista de testes da marca em Weissach com Timo Bernhard ao volante.

2013

Testes em várias pistas ao redor do mundo são realizados. Números surpreendem. Ao todo 1.053 pits stops são feitos. Pilotos como Neel Jani , Mark Webber , Brendon Hartley e Marc Lieb são anunciados. A equipe de Fritz Enzinger cresce para 230 pessoas . Alexander Hitzinger é Diretor Técnico, Andreas Seidl se torna Team Principal.

Fevereiro de 2014

Os pilotos são definidos por carro: Bernhard / Hartley / Webber e Dumas / Jani / Lieb .



04/03/2914

Apresentação do Porsche 919 Hybrid e 911 RSR no Salão Internacional do Automóvel em Genebra.

20/04/2014

Pódio na corrida de estreia em Silverstone: Bernhard / Hartley / Webber chegam em terceiro.

02/05/2014

Primeira pole position na segunda corrida em Spa-Francorchamps: Jani / Lieb são os mais rápidos.

15/06/2014

24 horas de Le Mans : Marc Lieb cruza a linha em 11º lugar geral. Menos de duas horas antes, o LMP estava em quarto quando ele teve que ir aos boxes para reparos devido a um problema da caixa de velocidades. Quase ao mesmo tempo Mark Webber, em segundo na corrida , teve de desistir devido a uma falha do motor. Ambos os 919 Hybrid tiveram problemas no inicio da prova. #14 combustível e o #20 suspensão.

12/10/2014

Em Fuji Mark Webber define a volta mais rápida.

15/11/2014

Pela primeira vez os dois carros chegam ao pódio no Bahrain com Dumas / Jani / Lieb em segundo a frente de Bernhard / Hartley / Webber.

25/11/2014

O anúncio de um terceiro Porsche 919 para as etapas de Spa e Le Mans em 2015.

Novembro 2014

Porsche assina contato com Nico Hulkenberg para conduzir o terceiro carro em Spa e Le Mans em 2015 .



29/11/2014

Pela primeira vez os dois LMP1 largam na frente na etapa de Interlagos do WEC. Bernhard / Webber conseguem alcançar a quarta pole position para o 919 Hybrid.



30/11/2014

Em São Paulo Dumas / Jani / Lieb conseguem a primeira vitória para o 919. É o sexto pódio na temporada de estreia e um sucesso em circunstâncias dramáticas, porque Mark Webber sofre um acidente faltando 30 minutos para o término da prova. Apesar do susto o piloto nao sobre ferimentos graves.

15/12/2014

Primeiras voltas da versão 2015 do 919 em Weissach com Marc Lieb ao volante.

05/02/2015

Em Paris Porsche anuncia Earl Bamber e Nick Tandy que irão completar a tripulação do terceiro carro da marca em SPA e Le Mans.

26/03/2015

Apresentação da segunda geração do Porsche 919 em Paul Ricard.

12/04/2015

Em Silverstone os dois 919 largam na primeira fila. A pole vai para Bernhard / Hartley / Webber que não completam a prova. Dumas / Jani / Lieb chegam em segundo.

05/02/2015

Em Spa , pela primeira vez os três 919 estão competindo. Nos treinos classificatórios os três carros acabam largando nas primeiras posições. Na corrida o #18 chega em segundo, #17 em terceiro e os estreantes Bamber / Hülkenberg / Tandy terminam em sexto .

10/06/2015

Neel Jani bate o recorde de tempo durante a qualificação para Le Mans com o tempo de 3:16.887 que já durava 7 anos. Bernhard ficar na segunda posição.

11/06/2015

Na segunda qualificação, à noite Tandy fica com o terceiro tempo.

14/06/2015

Bamber / Hülkenberg / Tandy conquistam a 17º vitória para a Porsche em Le Mans. Bernhard / Hartley / Webber chegam em segundo. Dumas / Jani / Lieb terminam na quinta posição. Com o resultado a equipe lidera o campeonato de construtores.





30/08/2015

A primeira etapa do WEC na Alemanha dá mais uma vitória para a Porsche com dobradinha. Bernhard / Hartley / Webber ganha à frente de Dumas / Jani / Lieb. Um novo pacote aerodinâmico é o responsável pela vitória.

19/09/2015

Em Austin, mais uma vez, os vencedores são Bernhard / Hartley / Webber. Na qualificação conquistaram o segundo lugar. Dumas / Jani / Lieb que marcaram a pole chegam somente na quinta posição após problemas eletrônicos.

11/10/2015

Apesar das condições meteorológicas difíceis, em Fuji a terceira dobradinha no ano com Bernhard / Hartley / Webber à frente de Dumas / Jani / Lieb. Esta também tinha sido suas posições no grid, mas no final da corrida uma troca de posições estratégicas permitem Bernhard / Hartley / Webber assumir a liderança no campeonato de pilotos por um ponto.



01/11/2015

Com uma corrida ainda, a Porsche conquistou o título de construtores em 2015. Em Xangai Bernhard / Hartley / Webber conquistam a quarta vitória na temporada com Dumas / Jani / Lieb, em segundo.

Desde sua estreia em 2014, o 919 competiu em 15 corridas, conquistou 11 poles, seis vitórias, quatro dobradinhas e quatro voltas mais rápidas.



Doze títulos de construtores em campeonatos de Endurance na história.



1964 , 1969 , 1970 , 1971 , 1976 , 1978 , 1979 , 1982 , 1983 , 1984 , 1985 , 1986