Lucas Di Grassi vence o ePrix na Malásia e lidera na Fórmula E

E o ePrix de Putrajaya na Malasya, foi a melhor corrida para os brasileiros isto porque tivemos Lucas Di Grassi vencendo e assumindo a liderança do campeonato, enquanto Bruno Senna terminou em 5º lugar e o atual campeão da categoria, Nelson Piquet terminou em 8º lugar.

A corrida para Di Grassi foi ótima já que seu rival direto neste começo de campeonato Sebastien Buemi acabou tendo problema com seu carro quando havia abrido uma grande vantagem para o segundo colocado, entretanto o piloto suíço conseguiu pegar o segundo carro e vinha nas voltas finais ocupando o 5º lugar, porém seu carro voltou a dar problema e fez com que caísse para o 12º lugar ficando fora da zona de pontuação além de entregar a liderança do campeonato para o brasileiro da Audi.

Além de Buemi , o português António Félix da Costa também teve problemas ao longo da prova, isso porque seu carro perdia potência por instantes e depois voltava a funcionar normalmente, isso fez com que o Félix da Costa terminasse em 6º lugar, mas ele e Buemi não foram os únicos, outros pilotos também tiveram este mesmo problema.

Sam Bird que terminou na 2ª colocação fez uma ótima corrida, além de no final quando faltava apenas 5 voltas ele passou Nicolas Prost, António Félix da Costa, Loïc Duval e Robin Frijns e se beneficiou da batida que Jérôme d’Ambrosio deu no muro na ultima volta, o 3º colocado Robin Frijns terminou a corrida todo torto já que ele bateu com seu carro no muro mas conseguiu levar o carro até o final e superar Loic Duval que estava com problemas, e assumiu o terceiro posto, atrás na 4ª colocação tivemos Stephane Sarrazin que conseguiu se recuperar durante a corrida após um problema ainda na largada que o fez largar na última colocação.



Bruno Senna que teve um começo de corrida um pouco conturbada conseguiu se aproveitar dos problemas que alguns pilotos estava tendo e terminou a corrida num ótimo 5º lugar.

O companheiro do Lucas Di Grassi, Daniel ABT terminou a corrida em 7º lugar seguido por Nelsinho Piquet que chegou em 8º lugar.

O piloto a ​lemão Nick Heidfeld companheiro de Senna na Mahindra terminou a corrida na 9ª colocação seguido bem te pertinho pelo francês Nicolas Prost que teve que tirar o pé no final da corrida para poder economizar bateria já que ele optou por fazer um pit stop antes que todo mundo.

Na corrida houve apenas um Safety Car que foi causado por Oliver Turvey da equipe NEXTEV.