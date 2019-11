Rosberg mantém bom momento e larga pela quinta vez consecutiva na pole

Neste sábado (14), foi realizado o treino classificatório para o GP Brasil de Fórmula 1, válido pela temporada 2015 e quem conseguiu a pole foi Nico Rosberg da Mercedes, desbancando seu rival de equipe, Lewis Hamilton, marcando sua quinta consecutiva e a sexta no ano. Sebastian Vettel, da Ferrari, fecha os três primeiros colocados. Os brasileiros Felipe Massa, da Williams, largará na oitava posição, e Felipe Nasr, da Sauber, fica com a décima posição, por causa da punição que Riccardo receberá.

Na primeira parte do treino, Hulkenberg foi o primeiro a sair e o primeiro a fazer tempo, ficando com a primeira posição por alguns segundos, sendo logo ultrapassado pelo brasileiro Felipe Massa. Nico Rosberg, por sua vez, fez o primeiro tempo colocando mais de um segundo na frente de todos os outros do grid que haviam feito voltas até então, mostrando que a Mercedes iria dominar o treino como fez durante o ano todo. Alonso acabou parando seu carro, de novo durante o fim de semana de F1, abandonando o treino.

Nos momentos emocionantes do Q1, muitos pilotos buscavam vaga na próxima fase do treino classificatório e Massa vinha fazendo uma boa volta quando acabou sendo atrapalhado pelo seu compatriota Nasr, entretanto conseguiu ter tempo suficiente para abrir nova volta e conquistar a vaga. Os eliminados foram: Maldonado, Button, Rossi, Stevens e Alonso.

Estando na segunda parte, as Mercedes foram os primeiros carros a saírem para a pista. Quando completaram suas voltas, Hamilton acabou colocando mais de meio segundo de diferença em seu companheiro de equipe. Nos minutos finais do Q2, nenhuma surpresa de grande caso acabou dando as caras e Massa conseguiu passar para a parte decisiva do treino. O outro brasileiro, Felipe Nasr, conseguiu o décimo primeiro lugar, vencendo a disputa interna com o companheiro de equipe Ericsson, que larga em décimo quarto. Os eliminados agora foram: Nasr, Sainz, Perez, Ericsson, Grosjean.

Com a bandeira verde dada para os pilotos, as Mercedes voltaram a fazer as primeiras voltas, agora alternando em relação ao Q2, sendo Rosberg o primeiro colocado naquele momento. Faltando três minutos e vinte segundos para terminar, todos os pilotos se encontravam nos boxes, se aprontando para a última volta rápida, em busca de a pole ou uma posição melhor do que já tinham no momento. Com dois minutos, eles saíram para a pista e quem marca a pole é Nico Rosberg, da Mercedes, com o tempo de 1m22seg282.

