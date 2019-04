Greaves Motorsports confirma participação no WEC em 2016

Atual campeão da European Le Mans Series, a Greaves Motorsports adquiriu um Ligier JS P2 para disputar a edição 2016 do WEC. A equipe tem planos de alinhar tanto o Gibson 015S, quanto o novo Ligier, mas não sabe em qual campeonato ira alinhar tal carro.

Além do WEC a equipe volta para defender seu título do ELMS que neste ano foi conquistada pelos pilotos Bjorn Wirdheim, Jon Lancaster e Gary Hirsch. “Vendemos um dos nossos chassis Gibson e a Ligier foi a escolha óbvia. Pretendemos iniciar o programa com Ligier em dezembro, como preparação para 2016.”

Para Jacques Nicolet ter Jacob Greaves como cliente é muito especial. “Sabemos o profissionalismo de Jacob Greaves e sua equipe, que construiu um sólido conjunto de resultados em corridas de endurance desde 2011, então estamos felizes de compartilhar esta nova aventura com eles.”

SO24! by Lombard Racing com dois Ligier JS P2 e P3 no ELMS

Uma nova equipe será vista na abertura do ELMS em Silverstone em Abril de 2016. A SO24! by Lombard Racing inicia sua jornada no endurance com dois Ligier. Um LMP2 e LMP3. A empreitada é obra de Dominique Payne e Jean Lombard. Além dos ELMS, a equipe apresentou um pedido para Le Mans.

Vincent Capillaire e competiu este ano pela Signatech Alpine e Olivier Lombard são os pilotos para a classe LMP2. Lombard tem uma participação na equipe HTP que competiu com um Bentley no Blancpain Sprint Series. No LMP3, Thomas Dagoneau foi confirmado na classe LMP3. Seus companheiros serão apresentados nos próximos dias. A estreia oficial será em Março. A equipe é baseada em Le Mans.