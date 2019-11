Ford apresenta pilotos para o Mundial de Endurance

Na manhã desta terça (05), a Ford confirmou os quatro pilotos que irão defender a marca no Mundial de Endurance a bordo do novo Ford GT. Andy Priaulx, Stefan Muecke, Olivier Pla e Marino Franchitti foram os escolhidos.

Além do programa do WEC outros dois carros estarão sendo alinhados na IMSA visando a concorrida classe GTLM. “Não se enganem, nós estamos correndo para vencer”,disse Dave Pericak, diretor global da Ford Performance.”Para competir neste nível você precisa do melhor carro, a melhor equipe e os melhores pilotos, e nós selecionamos Stefan, Olivier, Andy e Marino para conduzir o Ford GT.”

Andy Priaulx esteve nos últimos 13 anos competindo pela BMW. Conquistou três títulos no WTCC, vitórias nas 24 horas de Nurburgring, além de sucessos na ALMS e ELMS. Para se ambientar na equipe, Priaulx vai competir com o Ford DP durante as 24 horas de Daytona.

“Um novo projeto é sempre emocionante, mas para mim estar dirigindo para a Ford no WEC é um outro nível”, disse Priaulx. “Eu não posso esperar para guiar o e iniciar os preparativos para a temporada.”

“Qualquer fã de automobilismo vai lembrar do Ford GT40 do passado, e para mim ser parte deste programa de 50 anos após a vitória histórica de Ford em Le Mans é um privilégio.”

Muecke, por sua vez, também estará em Daytona, como terceiro piloto do Ford #67.E x-piloto de fábrica da Aston Martin Racing traz quatro anos de experiência no WEC para a nova operação. “Le Mans é uma corrida muito especial para todos os pilotos”,disse ele. “Isso é o que todos nós queremos ganhar, porque é uma coisa tão difícil de fazer.”

Olivier Pla é um veterano do WEC. Esteve no fracassado probrama LMP1 da Nissan, além de participar da classe LMP2 pela equipe G-Drive Racing. “O nível de competição vai ser incrivelmente alta no WEC e eu não posso esperar para correr”, disse Pla.“Pessoalmente, como um francês, alinhando em Le Mans como um motorista de Ford GT será algo muito especial.”

Marino Franchitti, que já compete pela Chip Ganassi irá competir no WEC pela primeira vez. Franchitti venceu as 12 horas de Sebring competindo pela marca em 2014. “Desde o meu primeiro teste no Ford GT eu só queria dirigir ele mais e mais. É incrível fazer parte do retorno da Ford GT em Le Mans 50 anos após a primeira vitória.”

Para as 24 horas de Daytona as equipes já estão definidas. Sebastien Bordais irá se juntar a Joey Hand e Dirk Mueller no Ford #66. Já Muecke vai dividir o #67 com Ryan Briscoe e Richard Westbrook.