Verstappen comemora experiência adquirida em 2015: "Isso faz uma grande diferença"

Max Verstappen foi a grande surpresa da temporada de 2015 da Fórmula 1. O holandês foi efetivado para o cargo de titular da Toro Rosso com apenas 17 anos, o que gerou muitas dúvidas e críticas de todos os lados. Porém, após um ano, ele virou quase uma unanimidade como grande nome para o futuro, não só entre os fãs, mas também para a FIA, que o escolheu como melhor novato do último campeonato.

Em entrevista nesta quinta-feira (07) ao site Motorsport.com, Verstappen, hoje com 18 anos, falou sobre o bom desempenho que teve. Ele disse que foi importante mostrar logo cedo o que podia oferecer, visto que tem muitos outro pilotos com uma história na F1 competindo no mesmo patamar (citando a sequência que teve no fim de ano entre os GP's de Cingapura e do Brasil, com seis corridas seguidas pontuando), e que mais um ano de experiência é o ideal para consolidar-se como um nome promissor da categoria.

"Acho que é bom para mim ter mais uma temporada para aprender e entender tudo um pouco mais, colocar tudo em seu lugar. Estou em um bom caminho, conseguimos pontuar seis vezes em sequência no fim do ano, e acho que isso é muito importante, já que tem muitos pilotos que também são bem rápidos. Então acho que é muito bom mostrar para as outras equipes que você pode ser rápido, bom em ultrapassagens e consistente. Acho que posso ficar bem feliz com isso", disse Max.

Além disso, Verstappen falou das várias críticas vindas antes da temporada. A escolha da Toro Rosso de promover um piloto de apenas 17 anos foi extremamente discutida antes de começar o ano, mas logo ele superou os comentários negativos. O piloto do #33 ressaltou que também chegou a ter suas dúvidas antes do início, mas que sempre acreditou em seu talento, e que nunca dá pra saber o que acontece quando se pula para outra categoria.

"É sempre muito difícil, e isso acontece em qualquer categoria. Mesmo quando eu pulei do kart para a Fórmula 3, você sempre se questiona: 'será que você consegue?'. Mas é sempre importante acreditar em si mesmo, e eu sou uma pessoa muito relaxada. Então eu disse a mim mesmo: 'vamos ver o que acontece'. Também fiz isso quando saí do kart. Quando você sobe de categoria, nunca se sabe o que vai acontecer, ou como será seu desempenho. Eu sempre espero o que acontece. E foi o que fiz na F1", acrescentou.

Por fim, o piloto da Toro Rosso destacou a importância da experiência que conquistou. Ele disse que, mesmo com a participação nos testes de pré-temporada, o tempo de corrida faz o piloto entender melhor o carro e o que fazer nele, e ir para um fim de semana de corrida sabendo o necessário sobre o carro e os circuitos é vital. Ademais, ele declarou que ainda é preciso melhorar para 2016 o que já fez de bom na última temporada.

"Acho que o mais importante, no geral, foi a experiência. Você cresce como piloto, entende melhor o carro, e sabe o que fazer quando entra nele. Isso faz uma grande diferença. No começo eu ainda estava tentando aprender as pistas, o carro, e como pilotar, já que foi tudo novo para mim, mesmo já tendo participado dos testes de inverno. Ir para um fim de semana de corrida sabendo o necessário é muito importante", disse o holandês.

"Acho que preciso melhor um pouco em todos os aspectos. É tentar, e fazer aquilo que hoje está em 98%, virar 100%", complementou.

Em 2015, Max Verstappen foi o 12º colocado no Mundial, com 49 pontos. Seus melhores resultados foram nos GP's da Hungria e dos Estados Unidos, quando foi quarto colocado em ambas as provas. O holandês seguirá na Toro Rosso em 2016, ao lado do espanhol Carlos Sainz Jr.