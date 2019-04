Caio Collet estreia como piloto de fábrica da Birel ART Racing na Itália

Carnaval no Brasil também é hora de acelerar e o brasileiro Caio Collet, de 13 anos, inicia neste final de semana (dias 6 e 7) a temporada 2016 de competições e estreia pela equipe Birel ART Racing durante a Copa dos Campeões WSK, que será disputada em Adria, na Itália. São mais de 200 competidores inscritos, 69 deles na categoria OK Júnior, onde Collet é até agora o único brasileiro.



Os treinos livres terão início nesta quinta-feira (4), com tomada de tempos na sexta (5), provas classificatórias no sábado e pré final e final no domingo.



Na última semana, o piloto participou de testes no circuito italiano e andou sempre entre os mais rápidos. "Fizemos boas sessões de testes durante três dias. Tive a oportunidade de conhecer melhor o equipamento (chassis e motor), assim como toda a equipe", comentou Collet.



"A cada sessão pudemos testar diferentes soluções e fomos melhorando a sensibilidade e performance. No final, estou muito feliz com o que conseguimos. Além de ter testado em todas as condições de tempo (seco, úmido e molhado)", continuou o jovem kartista.



"Estou muito confiante para este final de semana na Copa dos Campeões e espero que possamos lutar pelas primeiras posições durante toda a temporada", completou o paulista.



Com sua estreia na equipe de Nicolas Todt, Collet passa a ser o primeiro piloto sul-americano a representar a equipe Birel ART Factory Team no kart. A contratação do brasileiro, anunciada no início do ano, coroou todo o trabalho realizado em 2015, onde ele ficou em terceiro lugar no Mundial de Kart CIK-FIA (melhor estreante), foi o sexto melhor colocado no Europeu de Kart CIK-FIA (também melhor estreante), além das conquistas do bicampeonato Brasileiro e do Top Kart Brasil.



Além desta competição, Collet também disputará os principais eventos internacionais em 2016, como o WSK Super Masters, o Europeu e o Mundial de Kart.