Daniil Kvyat acredita que Red Bull estará mais forte após problemas em 2015

Em 2014, enquanto Daniil Kvyat estreava na Fórmula 1 pela Toro Rosso, a Red Bull foi vice-campeã entre os construtores, sendo a única a desbancar o domínio da Mercedes (com Daniel Ricciardo vencendo no Canadá, na Hungria e na Bélgica). No ano seguinte, Kvyat deu um grande passo em sua carreira e mudou-se para a própria Red Bull, substituindo Sebastian Vettel, de saída para a Ferrari. Porém, o 2015 da equipe austríaca foi bem pior do que se imaginava.

Vários problemas durante o ano, em especial de potência e confiabilidade dos motores da Renault, fizeram com que a Red Bull ficasse na quarta posição entre as equipes, com 187 pontos (pior posição da escuderia na tabela desde 2008). A relação entre o time austríaco e a fornecedora francesa ficou muito estremecida, a ponto de ser praticamente encerrada, com a Red Bull usando motores Renault renomeados de TAG Heuer a partir desta temporada.

Nesta segunda-feira (15), em entrevista ao site da revista Autosport, Kvyat avaliou toda essa situação. Segundo ele, 2015 foi "um grande teste de paciência" para todos, e mesmo com evoluções durante a temporada, a inconstância da equipe foi classificada como "decepcionante". Com isso, para o russo, é necessário deixar as expectativas de lado e focar nas condições de trabalho.

"Quando eu cheguei na Red Bull, as expectativas eram altas - da equipe, minhas e de outras pessoas - pelos resultados que conseguiríamos juntos. Obviamente o ano foi um grande teste de paciência para todos nós. Estávamos em uma situação difícil. Começamos a evoluir, mas foram muitos altos e baixos. Marcávamos bons pontos em uma corrida, e passávamos zerados na outra. Isso foi decepcionante. Claro que em seu segundo ano na F1 você quer tudo ótimo, mas de vez em quando é necessário deixar suas expectativas para trás e focar no seu trabalho, e foi o que eu fiz", disse ele.

Mesmo assim, Kvyat tentou tirar algo positivo dos problemas. O piloto do #26 afirmou que, apesar de ter conquistado seu primeiro pódio (segundo lugar na Hungria), a tendência é que 2016 seja melhor, já que 2015 não teve "tantas emoções positivas". Por fim, ele ressaltou que as dificuldades do ano passado acabaram por tornar a equipe mais forte.

"Espero que tenhamos muito mais emoções positivas, já que não tivemos muitas no ano passado, mesmo com algumas belas corridas e meu primeiro pódio. Não tivemos tantas coisas positivas como eu esperava, mas de vez em quando nós precisamos de temporadas como essa. Acho que estamos mais fortes como equipe, cada pessoa entre nós crescerá", complementou.

Apesar das dificuldades, o russo terminou em sétimo lugar no campeonato de pilotos, com 95 pontos, contra 92 do oitavo colocado e seu companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo. No dia 22 de fevereiro, a Red Bull lançará seu carro para a temporada de 2016, que começa no dia 20 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne.