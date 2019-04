Beto Cavaleiro estará ao lado de Sérgio Jimenez na Corrida de Duplas pela Stock Car em Curitiba

A corrida de Duplas, que abre neste domingo (dia 6) a temporada 2016 da Stock Car no autódromo internacional de Curitiba, em Pinhais (PR) vai contar com uma inusitada dupla na equipe Cavaleiro Sports. O paulista Sérgio Jimenez terá ao seu lado o chefe da equipe, Beto Cavaleiro, que volta a acelerar na categoria.



Nesta quarta-feira (2), os pilotos e equipes da principal categoria do automobilismo nacional já estiveram na pista para um shakedown e início dos preparativos. A Corrida de Duplas terá sua largada às 12h30 de domingo, com duração de 65 minutos + 1 volta. No outro carro da equipe Cavaleiro Sports, Popó Bueno terá Betinho Gresse como convidado.



"Agora estamos prontos para começar a acelerar. Estou muito feliz por correr ao lado do Jimenez, que é um grande piloto e que nos tornará ainda mais fortes nesta temporada. Claro que vai ser corrido acumular as funções de chefe da equipe e piloto, mas vou fazer o melhor possível para que tenhamos em Curitiba dois bons resultados. Tenho certeza que o Popó e o Betinho também farão um grande trabalho e espero que possamos começar o ano com o pé direito", declarou Cavaleiro, de 44 anos, que correu na Stock Car nas temporadas de 2013 e 2014.



Jimenez, de 31 anos, fará sua estreia na equipe. O piloto, que soma uma pole, duas vitórias e alguns pódios na Stock Car, disputará este ano sua quarta temporada completa na competição.



"O Beto está lutando muito para deixar tudo em ordem. Está trabalhando forte para fechar todos os patrocinadores e acho que é um prêmio para ele poder correr essa prova. Ele lutou e está lutando muito para deixar a equipe em um alto nível, e para isso é preciso patrocinadores, mão de obra boa e capaz e muita persistência e paciência. Então, acho que é merecido ele andar nessa corrida pelo trabalho e também porque já correu na Stock e conhece bem o carro. Vamos pra cima para conseguir um bom resultado", completou Jimenez, que chegou ao Brasil na manhã desta quarta e seguiu direto para Curitiba. O piloto esteve testando na Europa onde corre o campeonato Blancpain GT Series.



Confira os horários para a etapa de Curitiba:



Quinta-feira, 3 de março

10h00 - 10h40 - 1o Treino Extra (Grupo 1 - pilotos titulares) Stock Car

10h50 - 11h30 - 1o Treino Extra (Grupo 2 - pilotos titulares) Stock Car

13h30 - 14h10 - 2o Treino Extra (Grupo 1 - pilotos titulares) Stock Car

14h20 - 15h00 - 2o Treino Extra (Grupo 2 - pilotos titulares) Stock Car



Sexta-feira, 4 de março

08h00 - 09h00 - 1o Treino (piloto convidado) Stock Car

09h10 - 10h10 - 1o Treino (piloto convidado) Stock Car

12h30 - 13h10 - 2o Treino (qualquer piloto) Stock Car

13h20 - 14h00 - 2o Treino (qualquer piloto) Stock Car

16h45 - 17h45 - Foto oficial (todos os pilotos) Stock Car



Sábado, 5 de março

08h40 - 09h20 - 3o Treino (qualquer piloto) Stock Car

09h30 - 10h10 - 3o Treino (qualquer piloto) Stock Car

12h00 - 13h00 - Classificação Stock Car



Domingo, 6 de março

12h30 - Largada Stock Car