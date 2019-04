Pensando na corrida, pilotos da equipe Hot Car Competições fazem treino modesto pela Stock Car

A primeira etapa da temporada 2016 da Stock Car. A Corrida de Duplas terá na pole position o titular Ricardo Maurício e o convidado Guilherme Salas, que registraram a melhor média na tomada de tempos neste sábado (dia 5) no autódromo internacional de Curitiba, em Pinhais (PR).

Na Hot Car Competições, a estratégia da equipe, visando o restante da temporada, impediu um acerto melhor para os carros, o que já era esperado. Com menos jogos de pneus novos no regulamento da temporada deste ano, o time de Amadeu Rodrigues decidiu guardar um set de pneus para a próxima etapa e os pilotos só usaram pneus zero na classificação. Com isso, tiveram dificuldades no acerto dos carros.

Felipe Lapenna e Marco Cozzi vão largar da 26ª posição e Raphael Abbate e Nicolas Costa partem de 29º. A prova deste domingo (6) terá sua largada às 12h30. A definição do grid se deu pela média da melhor volta do piloto titular e do convidado. Os titulares foram pra pista antes, divididos em dois grupos. Na corrida deste domingo, os titulares também largam e entregam o carro para o convidado. A prova terá 65 minutos de duração.

Apesar do resultado do classificatório não ter sido o esperado, já que nos treinos livres Lapenna e Cozzi ficaram bem perto dos 15 primeiros, Lapenna mostrou-se satisfeito. "Não passamos o pneu novo nos treinos para economizar para a próxima corrida e então tivemos de trabalhar neste acerto direto no classificatório. Mudamos o carro completamente para a tomada, mas mesmo não tendo a posição que gostaríamos, a reação do carro ficou boa. Faltou tração no carro, mas a gente já sabe onde achar esse problema, e faltou um pouco mais de grip lateral. O caminho está bem legal", declarou Lapenna, que volta este ano à equipe Hot Car, onde ele correu em 2014.

"Acabamos perdendo algumas posições, mas estou contente com o trabalho da equipe. Para amanhã, não tem muito o que fazer em termos de estratégia. O box abre a partir de 25 minutos de corrida, aí é parar o mais rápido possível e entregar para o Cozzi ir até o final. Não vai ter troca de pneu, então é só entregar o carro na mão do convidado e ele trazer o carro para casa sem bater", completou o paulista do Stock #110.

Estreando na Stock Car, Cozzi acredita que não se adaptou bem às mudanças que foram feitas no carro para o pneu novo. "A ideia é sempre tentar melhorar, mas acabou não dando tão certo. Talvez eu não tenha me adaptado bem a este acerto novo. Agora, vamos ver amanhã. Corrida é corrida, pode chover, a corrida é longa, acontecem batidas, tem a parada. É fazer uma corrida com calma, esperar passar a largada e vir pouco a pouco", disse o piloto de 34 anos, que é um dos destaques do Campeonato Brasileiro de Turismo.

No Stock #26, Abbate também falou sobre a estratégia com os pneus. "Esse final de semana foi um pouco sofrido pela nossa estratégia no campeonato. Estamos economizando pneu e, por conta disso, a gente acabou não testando qual seria a reação do carro com o pneu novo. Não achamos um bom acerto ainda", comentou o paulista de 24 anos, que mantém a confiança para a prova. "O Nicolas tem um bom ritmo de corrida e a grande diferença amanhã vai ser a dupla, pois o convidado anda cerca de 45 minutos. Tenho certeza que ele vai conseguir trazer um bom resultado para nós", concluiu.

Costa também ficou satisfeito. "Eu fiquei contente com a minha classificação, apesar de não estarmos largando muito bem. Não tinha ideia de como iria estar o carro na classificação, já que estávamos com quatro pneus muito velhos nos treinos livres. Amanhã vamos ter que remar por largar lá de trás, mas acho que temos chance de ir para frente. Vamos fazer uma corrida com cabeça, limpa, e com certeza vamos avançar", finalizou o carioca, de 24 anos, que também foi o convidado de Abbate no ano passado.

Confira o grid de largada em Curitiba:

1-) 90 Ricardo Mauricio/Guilherme Salas (Eurofarma RC) - 1min19s211

2-) 111 Rubens Barrichello/Augusto Farfus (Full Time Sports) - 1min19s287

3-) 21 Thiago Camilo/Lucas Di Grassi (Ipiranga-RCM) - 1min19s277

4-) 65 Max Wilson/Vitor Meira (Eurofarma RC) - 1min19s288

5-) 80 Marcos Gomes/Antonio Pizzonia (Voxx Racing Team) - 1min19s325

6-) 18 Allam Khodair/Antonio F. Costa (Full Time Sports) - 1min19s335

7-) 29 Daniel Serra/Danilo Dirani (Red Bull Racing) - 1min19s357

8-) 70 Diego Nunes/Dennis Dirani (União Química Racing) - 1min19s370

9-) 10 Ricardo Zonta/Laurens Vanthoor (Shell Racing) - 1min19s395

10-) 88 Felipe Fraga/Rodrigo Sperafico (Voxx Racing Team) - 1min19s500

11-) 77 Valdeno Brito/Maxime Martin (TMG Motorsport) - 1min19s507

12-) 0 Cacá Bueno/Ricardo Sperafico (Red Bull Racing) - 1min19s522

13-) 3 Bia Figueiredo/Beto Monteiro (União Química Racing) - 1min19s656

14-) 63 Nestor Girolami/Franco Girolami (Eisenbahn Racing Team) - 1min19s713

15-) 12 Lucas Foresti/Luiz Razia (Full Time-ProGP) - 1min19s753

16-) 28 Galid Osman/Damián Fineschi (Ipiranga-RCM) - 1min19s788

17-) 9 Guga Lima/Tuka Rocha (TMG Motorsport) - 1min19s875

18-) 46 Vitor Genz/David Muffato (Eisenbahn Racing Team) - 1min19s892

19-) 5 Denis Navarro/Felipe Maluhy (Vogel Motorsport) - 1min19s922

20-) 8 Rafael Suzuki/Franco Vivian (Vogel Motorsport) - 1min19s934

21-) 1 Thiago Marques/Cesar Ramos (RZ Motorsport) - 1min19s982

22-) 83 Gabriel Casagrande/Marcio Campos (C2 Team) - 1min20s089

23-) 4 Julio Campos/Allan Heillmeister (C2 Team) - 1min20s171

24-) 66 Felipe Guimarães/Duda Pamplona (Full Time-ProGP) - 1min20s211

25-) 74 Popó Bueno/Beto Gresse (Cavaleiro Racing) - 1min20s240

26-) 110 Felipe Lapenna/Marco Cozzi (Hot Car Competições) - 1min20s260

27-) 6 Alceu Feldman/Tarso Marques (Mico's Racing) - 1min20s608

28-) 45 Fabio Carbone/Vicente Orige (Mico's Racing) - 1min20s655

29-) 26 Raphael Abbate/Nicolas Costa (Hot Car Competições) - 1min20s669

30-) 14 Luciano Burti/Felipe Giaffone (RZ Motorsport) - 1min20s765

31-) 7 Beto Cavaleiro/Sergio Jimenez (Cavaleiro Racing) - 1min21s150

32-) 51 Átila Abreu/Nelson Piquet Jr (Shell Racing) - 1min24s984

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas