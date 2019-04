Helmut Marko faz ultimato a pilotos da Red Bull: "Quem não render, vai embora"

Em entrevista ao site oficial da F1, Helmut Marko, consultor da Red Bull, deu um ultimato para os pilotos da Toro Rosso e Red Bull Racing dizendo que caso eles não mostrarem um rendimento necessário vão ser dispensado.



"Nós, basicamente temos contratos de longo prazo no programa júnior da Red Bull e todo o programa é baseado em performance. Pois isso, não é uma batalha, mas sejamos muitos claros: aquele que não estiver apresentando o rendimento que queremos vai embora", disparou Helmut Marko.



A Red Bull que conta com Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat enquanto a Toro Rosso conta com os jovens Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen. Entretanto quem poderá apresentar um bom rendimento este ano será a Toro Rosso já que terá em seus carros os motores Ferrari de 2015 o que significa um melhora no desempenho e confiabilidade do motor.

Helmut Marko por sua vez foi questionado se ano que vem Max Verstappen poderia chegar a guiar pela Red Bull, ele respondeu de forma cautelosa.

"Vamos com calma, primeiro veremos se ele irá render.A segunda temporada às vezes é mais complicada do que a primeira".

Sobre o futuro da equipe na F1, após não conseguir fechar um acordo com a Ferrari e com a Mercedes para receber seus motores e até ameaçar sair da categoria, Helmut Marko garante que a equipe permanecerá na categoria até 2020 porém será difícil ficar até lá com motores que não são competitivos.

Para a temporada de 2016 eles esperam alcançar o terceiro lugar no campeonato de construtores, porém Marko sabe que isso não é o que eles querem a longo prazo.



"O acordo é até 2020. Mas para ficar até lá temos de ter um motor competitivo num futuro próximo. A meta para este ano é conquistar o terceiro lugar no campeonato de construtores, iremos tentar lutar com a Williams. Porém está meta não é o que queremos a longo prazo ", concluiu.