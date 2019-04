Sebastiano Zerbo corre pela equipe de Alex Barros na categoria 1000 cc no SuperBike Brasil

Depois de anunciar a mudança para o SuperBike Brasil em 2016, a equipe Alex Barros Racing comunica, agora, a chegada do italiano Sebastiano Zerbo ao elenco. O experiente piloto vai competir na categoria 1000 cc, a principal do evento - considerado um dos cinco maiores campeonatos de motovelocidade do mundo e referência nacional, com diversas categorias. Zerbo estará a bordo de uma moto da BMW Motorrad, confirmando a parceria de sucesso e de longa data, entre o time e a marca.



Aos 44 anos, Zerbo possui vasta experiência na motovelocidade, tanto no Brasil como no exterior, com participações em campeonatos italianos, europeus e mundiais. São mais de 1200 corridas, 640 vitórias e 63 títulos conquistados. Sua última vitória foi nas 500 milhas de Motovelocidade, realizada em janeiro, em Interlagos (SP). Zerbo venceu - ao lado de outros dois pilotos - a categoria SSB e ficou em segundo lugar no geral.



Há três anos competindo no Brasil, o italiano já disputou algumas temporadas do SuperBike Brasil, onde soma vitórias e outros resultados expressivos. Sem dúvida, ele conhece bem o campeonato, e isso deve contribuir para que o time de Alex Barros faça uma boa transição para o evento e esteja na disputa pelas primeiras posições.



O piloto enalteceu a força e competitividade das equipes comandadas por Alexandre Barros, e está feliz em poder trabalhar, novamente, com o ícone da motovelocidade no Brasil, desta vez, pela temporada completa.



"Faz três anos que correndo aqui no Brasil e já passei por várias equipes boas e fortes, inclusive, o time do Alex em 2014. Com certeza, a estrutura do Alex é a melhor. Estou muito feliz em poder correr no time dele nessa temporada. Sou fã do Barros, sempre acompanhei a carreira dele e agora poderei contar com todo o conhecimento dele para ajudar a equipe a conquistar mais um título. Estou muito animado", ressaltou Zerbo.



Zerbo já defendeu as cores da equipe de Alex Barros. Foi em 2014, durante uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, na prova de Cascavel (PR), equivalente à quarta etapa daquela temporada. Na ocasião, ele não teve sorte e acabou abandonando a corrida com um problema elétrico no equipamento.



Alexandre Barros elogiou o talento e pilotagem do italiano. O chefe da equipe acredita que a experiência de Zerbo e o alto nível técnico e de preparação de seu elenco serão somados na busca por mais um título nacional.



"Zerbo é um piloto muito bom e de extrema qualidade técnica. Já disputou muitas corridas e entende bem de motovelocidade. Sabemos do talento dele. Mas, mesmo com tanta experiência, ainda temos alguns pontos a serem melhorados. E, com esses ajustes finos, acredito que teremos resultados ainda mais expressivos com ele. Além disso, Zerbo conhece bem esse campeonato que vamos estrear. Sem dúvida, será muito importante contar com a experiência que ele tem nas pistas, e no evento, para que a equipe BMW Motorrad Alex Barros Racing esteja forte e competitiva desde a primeira etapa. Estamos animados para este novo desafio", enfatizou Barros.



A estreia da equipe no Superbike Brasil será no dia 10 de abril na primeira etapa, que será realizada no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.



Confira o calendário do Superbike Brasil em 2016:

10 de abril 1ª Etapa São Paulo - SP Autódromo de Interlagos

22 de maio 2ª Etapa São Paulo - SP Autódromo de Interlagos

12 de junho 3ª Etapa São Paulo - SP Autódromo de Interlagos

17 de julho 4ª Etapa São Paulo - SP Autódromo de Interlagos

21 de agosto 5ª Etapa São Paulo - SP Autódromo de Interlagos

25 de setembro 6ª Etapa Minas Gerais - MG Autódromo de Curvelo

23 de outubro 7ª Etapa Londrina ou Rio Grande do Sul

13 de novembro 8ª Etapa Goiás - GO Autódromo de Goiânia

11 de dezembro 9ª Etapa Minas Gerais - MG Autódromo de Curvelo