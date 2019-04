Christian Fittipaldi surpreso com treino classificatório em Sebring

Christian Fittipaldi defende neste sábado (dia 19) o título de atual vencedor das 12 Horas de Sebring, na Flórida (EUA), largando da segunda fila do grid. Ao lado dos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque, Fittipaldi parte da quarta posição com o Corvette DP, da equipe Action Express Racing.

Responsável pela classificação do carro, o brasileiro fez sua melhor volta em 1min52s205 na tomada desta sexta-feira (18) e vai dividir a segunda fila com o companheiro Dane Cameron, que larga em terceiro (1min51s943). A pole position ficou com Olivier Pla, da equipe Michael Shank Racing, que registrou o tempo de 1min51s217.

A prova deste sábado é válida pela segunda etapa do IMSA WeatherTech Sportscar Championship e terá sua largada às 10h40 local (11h40 de Brasília). O Fox Sports transmite as últimas horas da disputa, a partir das 21h30 de Brasília.

Depois da equipe liderar dois treinos livres, Fittipaldi esperava um resultado ainda melhor na tomada, mas se mantém confiante para a disputa da corrida deste sábado no desafiador circuito de Sebring.

“Começar em quarto lugar nos coloca numa boa posição. Esta é nossa segunda corrida de longa duração na temporada e é preciso muito mais que velocidade para vencer a prova. Estou confiante. Passamos a maior parte do tempo trabalhando no acerto do carro para a prova nestes dois últimos dias. Faremos o nosso melhor com o que temos e vamos pra cima amanhã”, comentou o brasileiro, que além de vencedor das 12 Horas de Sebring ao lado de Barbosa em 2015, é o atual bicampeão do campeonato.

Bob Johnson, dono da equipe, ficou satisfeito com a performance dos pilotos nos 15 minutos do classificatório. “Tivemos uma ótima tarde. Sempre queremos largar na pole, mas largar em terceiro e quarto irá nos colocar em uma ótima posição para começar a disputa. Não poderia estar mais orgulhoso dos esforços de nossos pilotos a bordo do Whelen Engineering Corvette DP e do Mustang Sampling Corvette DP. Somos uma equipe com dois carros na Action Express Racing e hoje provamos isso novamente”, completou.

Em 2015, em Sebring, a equipe liderou 246 das 340 voltas disputadas no traçado de 3.74 milhas (aproximadamente 6 km) e 17 curvas.