Extreme Speed e Action Express empatadas WeatherTech SportsCar Championship

A predileção por parte da nova IMSA pelos Daytona Prototypes sempre foi algo escancarado. Nos dois primeiros campeonatos (2014/2015) se conta nos dedos as poucas vitórias que um LMP2 teve.

Para 2016 a coisa mudou. As primeiras, e mais importantes corridas do campeonato (Daytona e Sebring), foram vencidas pelo Ligier JS P2 da equipe Extreme Speed Motorsports. Em seu encalço esta a equipe Action Express. Se na ESM apenas o #2 se mostrou competitivo, muito pelo talento do brasileiro Pipo Derani, no time rival os dois carros possuem pilotos experientes e competitivos.

Como resultado as duas equipes estão empatadas no Tequila Patrón North American Endurance Cup, mini campeonato que engloba Daytona, Sebring Watkins Glen e Petit Le Mans dentro do WeatherTech SportsCar Championship

Resultado NAEC.

As próximas etapas serão as seis horas de Glen em 3 de Julho e Petit Le Mans em primeiro de Outubro em Road Atlanta. Com 26 pontos Pipo Derani, Ed Brown, Johannes van Overbeek e Scott Sharp pela ESM e Christian Fittipaldi, João Barbosa e Filipe Albuquerque buscam a supremacia com o #5 da Action Express.

“Vencemos as 36 horas da Flórida.” Comemorou Scott Sharp dono da ESM em Sebring.“Foi certamente o nosso objetivo de vir aqui, mas muitas coisas podem acontecer. Tivemos a bandeira vermelha, tempo louco, mas tudo correu perfeitamente. Pipo teve uma condução perfeita.” Em terceiro lugar na classificação vem o segundo carro da Action Express, o #31 dos pilotos Eric Curran e Dane Cameron com 23 pontos.

Na classe GTD quem lidera a disputa é o Porsche #23 da equipe Alex Job Racing e o Audi #44 da Magnus Racing, ambos com 21 pontos. A equipe Corvette que venceu as duas etapas pela classe GTLM lidera o certame com o #4 dos pilotos Tommy Milner, Oliver Gabin e Marcel Fassler com 23 pontos. A vantagem é de apenas um ponto sob os 911 #991 e #992 da equipe Porsche.

Na classe PC, a equipe PR1 / Mathiasen Motorsports dos pilotos Tom Kimber-Smith, Robert Alon e Jose Gutierrez tem uma vantagem de três pontos, 28-25, sobre os vencedores das 24 horas de Daytona, a JDC-Miller Motorsports de Kenton Koch, Misha Goikhberg, Chris Miller e Stephen Simpson.