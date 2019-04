Carlos Sainz fala sobre nova equipe Haas: "Eles são incríveis e isso é o que a F1 precisa"

A equipe norte-americana, Haas F1Team, tem sido a sensação do momento na temporada de 2016 da F1, isso porque eles conseguiram um feito que poucas equipes em seus primeiros anos conseguem que é marcar pontos seus primeiros pontos, e por causa disso equipes como Toro Rosso e Force India estão bem impressionados com o trabalho que a equipe Haas vem fazendo e segundo eles isso é o que a categoria precisava.



A Haas F1 Team conquistou 18 pontos nestas duas primeiras etapas de 2016, foi um sexto lugar na Austrália e um quinto lugar no Bahrain, ambos os pontos foram conquistados pelo francês Romain Grosjean.



O desempenho que a Haas apresentou foi uma surpresa para muitos do grid e isso tem gerado um bom feedback por parte de alguns rivais mais próximos. A Toro Rosso que tinha como objetivo este ano lutar com a Red Bull, acabou por se encontrar com a Haas firmemente entre eles.



"Após o primeiro teste, pensávamos que estariam na posição onde estão agora, mas depois do segundo, achei que não seria uma grande ameaça. Depois da Austrália, eu não diria que ficamos impressionados, especialmente na corrida acho que fomos muito mais forte que eles. Porém no Bahrain, especialmente com a vantagem da unidade de potência, foram incríveis e fico feliz por eles. Eles são uma equipe nova e fazer o que eles estão fazendo é muito bom e isso para quem assisti é emocionante. Mas espero mante-los atrás nas próximas corridas", disse Carlos Sainz Jr.

A Force India que esperava andar de forma tranquila à frente da Haas, levando em consideração como terminaram a temporada de 2015, acabaram caindo do cavalo. A equipe indiana que tem lutado contra as dificuldades deste começo de temporada, principalmente no Bahrain quando teve seus dois carros terminando uma volta atrás na décima quinta e décima sexta colocação após alguns incidentes.

Bob Fernley, vice-chefe da Force India, parabenizou os americanos pela competitividade que o VF-16 vem apresentando.

"Eles tem feito um grande trabalho. Você não pode reclamar sobre o que eles tem feito, o carro é competitivo, então eu não acho que eles tem problemas com isso, mas precisamos de vencê-los", afirmou.