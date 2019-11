Mundial de Endurance chega a SPA-Francorchamps como preparação para Le Mans

O circuito de Spa-Francorchamps com suas belas paisagens volta a ser cenário da segunda etapa do Mundial de Endurance. A etapa que está marcada para o dia 7 de maio vai contar com 34 carros.

A Audi vai tentar recuperar os pontos perdidos para muitos injustamente na abertura do campeonato em Silverstone. Praticamente todos os carros que participaram da abertura do WEC estarão na Bélgica.

Lista de inscritos.

Porsche e Toyota que lideram o campeonato querem aumentar a diferença. O time alemão que não completou a prova com o #1 apos um acidente ainda nas primeiras horas da prova inglesa acredita que uma dobradinha é viável, visto as grandes retas do circuito belga. A Toyota que acabou se beneficiando com os abandonos da Audi e Porsche quer fazer mais, porém se o desempenho foi o mesmo da primeira corrida as coisas serão difíceis.

As 12 entradas na classe LMP2, incluem um carro adicional para a equipe G-Drive que competiu nas 4 Horas de Silverstone pela ELMS. Giedo Van Der Garde e Simon Dolan estarão ao volante ao lado de Jake Dennis. Harry Tincknell que correu pela equipe em Silverstone, vai estar representando a Forda na classe GTE-PRO.

Cinco chassis diferentes – Oreca 05, BR01, Ligier JS P2, Alpine A460 e Gibson 015S – estarão presentes na prova. As equipes representam Rússia, os EUA, China, França, Grã-Bretanha e México. Serão 36 pilotos da categoria. Os vencedores da primeira etapa, o Ligier da equipe RGR by Morand esperam repetir o feito. A ESM espera algo a mais do que o segundo lugar, esforço feito grande parte por Pipo Derani.

Nas classes GT, Porsche (2012), Ferrari (2013/14) e Aston Martin Racing (2015) fizeram o espetáculo que deve se repetir no circuito belga. A Ford que estregou no campeonato, espera repetir o bom começo. Na categoria GTE-AM. o Porsche da equipe Gulf Racing volta a prova, após o acidente aonde foi acertado pelo Porche 919 da classe LMP1.

Lembrando que ao contrário da etapa inglesa, as 6 Horas de SPA será realizada no sábado.