Caio Collet vence etapa do WSK Super Master Series na Itália

Depois de terminar a primeira etapa do Europeu de Kart CIK-FIA em segundo lugar, na semana passada, na Espanha, o brasileiro Caio Collet, venceu neste domingo (dia 22) sua primeira corrida pela equipe de fábrica da Birel ART Racing em Adria, na Itália, na quarta e última etapa do WSK Super Master Series 2016.



Com vários títulos no Brasil, Collet chega agora a sua primeira vitória no kartismo internacional, onde também vem colecionado grandes resultados desde o ano passado, quando foi o melhor estreante no Europeu de Kart CIK-FIA, subiu ao pódio com o terceiro lugar no Mundial e também foi o terceiro colocado na Rotax Max Challenge Grand Finals.



Desde os treinos de sexta-feira (20), no traçado de 1.302 metros de Adria, o brasileiro mostrou força, ficando sempre entre os mais rápidos e liderando as baterias classificatórias, até conquistar a pole position para a Pré-Final A no domingo. O piloto venceu a disputa, largou na primeira fila na grande Final e faturou a prova da categoria OK Júnior para a equipe comandada por Nicolas Todt. Mais de 70 kartistas competiram na etapa.



"Foram duas semanas muito boas. Evoluímos bastante com o equipamento e no conjunto do trabalho com a equipe Birel ART Racing. Adria é uma pista onde já testei bastante, já sabíamos o que funcionaria melhor e isso ajudou, até porque choveu na quinta-feira e tivemos menos treinos. Foi um final de semana perfeito", comemorou o paulista de apenas 14 anos.



O resultado anima ainda mais o brasileiro, que busca um título inédito para o país no Europeu de Kart. A segunda etapa do campeonato acontecerá justamente em Adria, em menos de 15 dias, no dia 5 de junho.



"Foi uma boa preparação para o Europeu. Quero marcar muitos pontos nesta etapa e continuar na luta por este título que é inédito para o Brasil", completou Collet, que está na vice-liderança.



Na soma das quatro etapas do WSK Super Master Series de 2016, Collet finalizou na quarta colocação na OK Júnior. O campeão geral foi o marroquino Taoufik Sami.



Confira o resultado da Final em Adria:

http://www.wskarting.it/ results/MS/2016/Round4/okj_89. pdf?update=82