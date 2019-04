Team Estrella Galicia conquista vitórias na Copa Honda CBR 500R e SuperStreet 300cc

A terceira etapa do SuperBike Brasil, neste domingo (12) no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP), foi de comemorações e vitórias para o Team Estrella Galicia 0,0 by Alex Barros. O fim de semana foi vitorioso na categoria SuperStreet 300cc. Diogo Moreira, que se mostrou competitivo desde a primeira etapa, teve bom ritmo na prova e foi responsável, ao lado de Ton Kawakami, por uma chegada eletrizante, decidida nos detalhes e na linha de chegada. O piloto do Team Estrella Galicia 0,0 levou a melhor e cruzou em primeiro, a 20 milésimos de seu concorrente. A etapa só não foi ainda mais positiva, pois Kevin Santos e Humberto César não completaram a disputa. A quarta etapa da temporada será dia 17 de julho, novamente em Interlagos (SP).



"A corrida foi muito boa. No começo eu estava meio tenso e não muito confiante. Fiquei mais atrás dos concorrentes, mas aos poucos fui melhorando meu ritmo e me sentindo mais confortável. Percebi que dava para chegar e fui buscar o resultado. Foi emocionante a chegada e depois pude comemorar a vitória. É minha primeira e estou muito feliz. Minha família estava toda aqui e foi mais emoção ainda. Meu objetivo era esse e agora me aproximo na classificação", disse feliz da vida Dioguinho, de 12 anos, que segue na vice-liderança da SuperStreet 300cc, com 59 pontos.



Kevin Santos, que classificou em 29º no grid, estava confiante para a corrida, chegou a ganhar posições, mas sofreu uma queda na segunda volta e não completou a disputa. "Eu larguei bem, já tinha conquistado três posições, estava animado, mas aí na abertura da segunda volta, na primeira perna do S, o piloto Saulo (Carilo) caiu e acabei caindo junto. Foi uma pena", disse o dono da Honda CBR 300 #26.



Humberto César teve um problema técnico em seu equipamento. E abandonou a prova na primeira volta. A equipe já está averiguando o que ocorreu para providenciar o reparo.



Primeira vitória para José Duarte na Copa Honda CBR 500R

O cearense José Duarte liderou a disputa, de ponta a ponta, e faturou sua primeira vitória na Copa Honda CBR 500R, e comemorou muito o feito, que há tempos buscava. O jovem de 18 anos tornou-se o primeiro nordestino a vencer na categoria. Guilherme Brito, outro representante do elenco de Alexandre Barros, ficou em quarto e também foi ao pódio.



Dizem que a primeira vitória nunca se esquece. E é justamente essa a sensação do cearense José Duarte, que há tempos vinha buscando essa tão sonhada conquista. Com muito trabalho, aprendizado e dedicação, o dono da moto Honda CBR 500R #97 pode comemorar muito o doce sabor de vencer. Largando do segundo posto, Duarte sabia que tinha um equipamento e ritmo bons para buscar o primeiro lugar. E soube usar isso para assumir a liderança da prova ainda na largada.



O piloto ditou o ritmo da terceira etapa e sobrou no circuito paulistano, chegando a abrir uma diferença superior a quatro segundos, para cruzar em primeiro. "A corrida foi muito boa. Já nas primeiras voltas eu consegui impor um ritmo bem rápido. Quando abri um pouco e vi que o pessoal que vinha atrás, começou a se atrapalhar, tive a chance de escapar, e dei meu máximo para abrir uma boa diferença. Estou muito feliz com essa primeira vitória na categoria. O trabalho que a equipe fez no fim de semana foi muito bom. Estou bem contente. E, quero agradecer a todo mundo que está me apoiando, família, amigos e patrocinadores", comemorou Duarte.



Apesar do quarto lugar na corrida e de ter ido ao pódio, em mais uma oportunidade, o paulista Guilherme Brito, esperava mais da etapa, porém ficou contente pelos pontos conquistados. "A corrida não foi o que eu esperava. Larguei bem, fui para segundo, mas não consegui acompanhar o líder, e o Duarte abriu. Depois, fiquei ali na briga, mas não tinha o mesmo ritmo dos outros. Fui quarto, somei pontos no campeonato, o que é importante, e no geral, foi bom. Vamos para próxima tentar fazer melhor", comentou Brito.



Resultado da 3ª etapa da SuperStreet 300cc (top-10) *:

1) 20-Diogo Moreira (300ss, Team Estrella Galicia 0,0), Honda CBR 300R, 10 voltas em 20min20s078

2) 27-Eliton Kawakami (300ss, Playstation Yamaha), Yamaha YZF-R3, a 0.020

3) 22- Mauricio Mendes (SST, Moretti Racing Team) Kawasaki Ninja 300, a 16.892

4) 822-Niko Ramos (300, Tecfil Racing Team), Kawasaki Ninja 300, a 17.011

5) 199 - Indiana Munoz (300, Castrol Racing), Kawasaki Ninja 300, a 17.612

6) 84-Marco Antonio Reis (300 Moretti Racing Team), Kawasaki Ninja 300, a 17.720

7) 51-Bruno Cesar Borges (300, Gilberto Motos DF), Kawasaki Ninja 300, a 17.749

8) 35-Sarah Conessa (R3, Cerciari Racing School), Yamaha YZF-R3, a 42.446

9) 84- Anderson dos Santos (Moretti Racing Team), Kawasaki Ninja 300, a 43.099

10) 7-Marciano Santin (R3, SantinRacing), Yamaha YZF-R3 à 43.115

Não completaram:

26 - Kevin Fontainha (300ss, Team Estrella Galicia 0,0), Honda CBR 300R

12 - Humberto Turquinho Cesar (300ss, Team Estrella Galicia 0,0), Honda CBR 300R



Resultado da 3ª etapa da Copa Honda CBR 500R (top-10) *:

1) 97-José Duarte (500 Team Estrella Galicia 0,0), 10 voltas em 19min29s428

2) 53-Leonardo Tamburro (500 Honda Motoschool), a 1.262

3) 99-Arthur Costa (500, Alemão Pneus), a 2.036

4) 19-Guilherme Brito (500 Team Estrella Galicia 0,0), a 13.552

5) 31-Davi Gomide (500J Honda Motoschool), a 14.054

6) 52-Rafael Rigueiro (500LJ, Honda Motoschool), a 35.296

7) 77-Eduardo Akama (500, Cerciari Racing School), a 1:39.407

8) 74-Luis F. da Silva (500L), a 1:46.836

9) 23-Linda Raad (500L), a 2:06.824

10) 82-Alexandre D. Olio Franca (500L), a 2:07.770



Classificação da SuperStreet - 300cc - após três etapas (top-10) *

1) Eliton Kawakami, 71

2) Diogo Moreira, 59

3) Marco Antonio Reis, 32

4) Niko Ramos, 29

5) Rafael Traldi e Indiana Munoz, 27

7) Mauricio Mendes, 22

8) Meikon Kawakami, 21

9) Humberto Turquinho Cesar, 20

10) Anderson Santos, 18

19) Kevin Santos Fontainha, Danilo Cypas e Daniel Schwebel, 3



Classificação da Copa Honda CBR 500R - após três etapas (top-10)*

1) Arthur Costa, 61

2) Leonardo Tamburro, 57

3) José Duarte, 56

4) Guilherme Brito, 38

5) David Gomide, 22

6) Maria Fernanda Rocha e Linda Raad, 17

8) Marcia Reis, 16

9) Juninho Trudes, 13

10) Rafael Paixão 12

* Resultados extraoficiais