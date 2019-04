Porsche renova parceria com Manthey Racing e CORE Autosport

A Porsche confirmou nesta sexta (17) a renovação da parceria com a CORE Autosport e Manthey Racing. As duas equipes são responsáveis pelos programas GT da marca nos EUA e Europa.

Desde 2014, a CORE Autosport administra a operação da Porsche na IMSA. Como resultado foram campeões em 2015 na classe GTLM , já a Manthey conquistou no mesmo ano o título da classe GTE-PRO no WEC.

Com a renovação da equipe Manthey é dada como certa a volta do 911 RSR para a classe GTE-PRO do Mundial de Endurance

“Le Mans, nós escolhemos um evento muito especial para estender os contratos com nossos principais parceiros”, disse o chefe da Porsche Motorsport Dr. Frank-Steffen Walliser no momento da assinatura dos contratos. “Com Manthey Racing e CORE Autosport vamos continuar os nossos laços estreitos com duas das melhores equipes de GT. Temos conseguido muito nos últimos anos e queremos alcançar ainda mais no futuro.”

“Estamos orgulhosos que a Porsche vai ficar atrás de nossa equipe nos próximos anos, confiando em nosso trabalho.” Disse Nicolas Raeder, Diretor da Manthey Racing.

Jon Bennett, o proprietário da CORE Autosport, comenta: “Todos estamos felizes para continuar nosso relacionamento com a Porsche. Nossa parceria começou nas 24 horas de Daytona e continuou com vários campeonatos. Estamos preparados para oferecer mais do mesmo.”