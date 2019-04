Rafael Câmara vence mantendo domínio na Copa São Paulo KGV

O pernambucano Rafael Câmara (TR3 Racing | Gmax Corp | Mini), de 11 anos, segue dominando a Copa São Paulo KGV, na categoria Mini Max Rotax. Neste sábado (dia 18), o piloto venceu as duas provas da 5ª etapa da competição, a segunda do Torneio de Inverno. Câmara, que já foi campeão do Torneio de Verão deste ano, ainda registrou a melhor volta nas duas corridas realizadas no kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP).



Com os resultados, Rafael ampliou ainda mais a sua vantagem na liderança, somando agora 67 pontos. Na primeira corrida do dia, o piloto partiu da terceira posição e soube administrar seu ritmo para atacar na hora certa. Assumiu o segundo lugar e numa bela ultrapassagem na volta final faturou a vitória. Na segunda bateria, Rafa largou na frente e abriu boa vantagem, cruzando a linha de chegada com mais de 3s5 de vantagem para o segundo colocado.



"Foi um final de semana muito bom. Na primeira corrida, sabia que eu tinha condições de ir pra frente e estava confiante na performance do meu equipamento. Me mantive em terceiro na largada e depois ganhei a segunda posição. O primeiro colocado tinha conseguido uma boa vantagem, mas faltando duas voltas para o final pude chegar nele e, na última volta, fiz a ultrapassagem para garantir a vitória", contou Câmara.



"Na tomada de tempos para a segunda corrida, fiz a pole e larguei em ritmo forte para buscar mais uma vitória. Estou muito feliz com os resultados e agradeço o grande trabalho da equipe TR3. Espero que possamos lutar por mais este título na Copa São Paulo KGV", finalizou.



O próximo desafio do piloto é pelo Sul-americano Rotax no dia 9 de julho, no Peru. Pela Copa São Paulo KGV, a sexta etapa está marcada para o dia 13 de agosto.



Resultados 5ª etapa - Torneio de Inverno - Categoria Mini Max Rotax (Top-5): *



2ª Bateria

1. Rafael Câmara 14 voltas em 10min16s404

2. Nicolas Giaffone a 3s581

3. Felipe Bartz a 3s805

4. Theo Manna a 4s009

5. Fefo Barrichello a 4s293



1ª Bateria

1. Rafael Câmara 14 voltas em 10min55s519

2. Theo Manna a 0s679

3. Fefo Barrichello a 0s869

4. Gabriel Gomez a 3s313

5. Rafel Dias a 4s864



Classificação Torneio de Inverno - Mini Max Rotax (Top-5): *

1. Rafael Câmara 67 pontos

2. Theo Manna 50

3. Gabriel Gomez 42

4. Felipe Bartz 41

5. Fefo Barrichello 39



* Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas