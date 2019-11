Porsche revela estatísticas após vitória nas 24 horas de Le Mans

Que a edição 2016 das 24 horas de Le Mans, foi incrível e teve emoções até os minutos finais ninguém discorda. A vitória da Porsche sobre a Toyota, não estava nos planos do mais ferrenho apostador do time alemão.

Mas como foi esta vitória? Qual os números da Porsche? “O que aconteceu em Le Mans é quase incompreensível. A partir da primeira à última volta dessa corrida os adversários estão no mais alto nível. A corrida exigiu o máximo de nossos carros, nossos pilotos e da equipe. Nós sempre estivemos na liderança e disputamos uma boa corrida com a Toyota. Estávamos lutando até o fim e nunca desistimos. Este espírito foi recompensado no final. Temos o maior respeito pela Toyota.” Disse Oliver Blume, presidente da Porsche AG.

Abaixo alguns números sobre a vitória da Porsche em Le Mans:

- A equipe vencedora de Romain Dumas (FR), Neel Jani (CH) e Marc Lieb (DE) no carro #2 completou 384 voltas (5,233.54 quilômetros).

- O #2 estava liderando a corrida com 51 voltas. O #1 de Timo Bernhard (DE), Brendon Hartley e Mark Webber (UA) líderou por 52 voltas no primeiro terço da corrida.

- Devido às muitas as bandeiras amarelas e carros de segurança, a prova foi de quase 150 quilômetros aquém da distância percorrida em 2015.

- 327 das 384 voltas o carro #2 foi capaz de ir no ritmo de corrida completa. Em 57 voltas ou o safety car estava na pista ou pelo menos uma zona lenta estava ativada. Isto significa que apenas 80 km/h foi permitido por razões de segurança em certas partes do 13.629 km de comprimento pista.

- No total, a corrida teve quatro períodos de safety car (16 voltas) e 24 zonas lentas.

- O #2 gastou um total de 38 minutos e cinco segundos nos boxes para alterações de reabastecimento e pneus. Devido a uma alteração da bomba de água e reparação pelo dano posterior, o carro #1 estava nos boxes para um total de duas horas, 59 minutos e 14 segundos.

- A velocidade média do Porsche 919 híbrido #2 foi 216,4 km / h.

- A velocidade máxima do Porsche 919 na corrida foi 333,9 km / h, conquistada por Brendon Hartley na volta 50.

- A energia recuperada pelo 919 foi de 2,22 kWh (8 MEGAJOULE) por volta. Se fosse uma usina, uma casa de família poderia ser abastecida de eletricidade durante três meses.

- O #2 foi reabastecido 30 vezes, o #1 foi reabastecido 20 vezes.

- O #2 usou 11 conjuntos de pneus na corrida. O primeiro conjunto eram pneus de chuva, todos os outros eram pneus slick.

- A distância mais longa coberta com um conjunto de pneus foi de 53 voltas com Marc Lieb ao volante.

- O pit stop mais rápido, incluindo uma troca de pneus e piloto, pela realizado pela equipe Porsche foi de 1: 22,5 minutos.

- A parada mais rápida para reabastecimento foi feito em 65,2 segundos.

- A caixa de marcha do 919 teve 22,984 mudanças de velocidade (até shift e shift) durante as 24 horas.

- O tempo mais longo dentro do carro foi Neel Jani, com nove horas e 24 minutos. Romain Dumas passou o maior tempo contínuo no carro.

- Os motoristas tiveram 0,85 litros de bebida a bordo para cada parada. A garrafa de bebida foi alterada em todas as paradas de reabastecimento.

- Para a melhor visibilidade possível, os protótipos tinham quatro películas em seus pára-brisas, os quais foram removidos um a seguir ao outro.

- A mais alta temperatura ambiente durante a corrida foi de 22,4 graus Celsius às 17:30 hrs. A menor foi de 12,3 graus Celsius às 06:15 hrs.

- 32.11 gigabytes de dados do carro #2 foram transmitidos para os boxes durante as 24 horas.

- Depois de três rodadas do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, com o dobro de pontos em Le Mans, Porsche agora lidera o campeonato com 127 pontos, seguido pela Audi (95) e Toyota (79). No campeonato mundial de pilotos Dumas / Jani / Lieb ter marcado 94 pontos e estão levando por uma diferença de 39 pontos. Bernhard / Hartley / Webber está na 19ª posição com 3,5 pontos.