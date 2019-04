Desgaste de pneus preocupa Popó Bueno para etapa de Tarumã da Stock Car

Circuito com a maior média de velocidade do Brasil, Tarumã, em Viamão (RS), recebe neste final de semana (25 e 26) a quinta etapa da temporada 2016 da Stock Car. A principal categoria do automobilismo do Brasil, que no início do mês esteve em Santa Cruz do Sul, segue sua "excursão" pelo Sul do país e a expectativa é de que seja uma etapa com muitas variáveis, como já aconteceu na rodada passada.



Na equipe Cavaleiro Sports, a dupla Sérgio Jimenez e Popó Bueno segue animada e em busca de novos pontos. Ambos ressaltam, no entanto, a importância de trabalharem focados na melhor estratégia para os pit stops e nos cuidados com o desgaste de pneus, que costuma ser alto no traçado de 3.016 metros e nove curvas.



Os treinos na pista gaúcha acontecerão todos no sábado, inclusive a definição do grid (a partir das 14 horas no SporTV). No domingo, as provas terão suas largadas às 14 horas e 15h10.



Jimenez, que conquistou mais um Top-10 em Santa Cruz na corrida 1, também tem uma história especial com a pista gaúcha. "Tarumã foi onde fiz a minha primeira pole no automobilismo, quando corria de Fórmula Renault. É uma pista que gosto bastante", lembrou. "Para esta etapa, acredito que será uma pista onde vamos ter muitas variáveis, em virtude do grande desgaste de pneus e estratégias com o combustível", continuou o piloto do Stock Car #73.



Popó Bueno, que já subiu ao pódio em Tarumã, em 2009, com um segundo lugar, quando corria pela Hot Car Competições (Bardahl), hoje parceira da Cavaleiro Sports, também mostrou sua preocupação com o desgaste dos pneus.



"Com apenas um dia para acertar o carro, ele já tem de chegar bem equilibrado. Tarumã tem características particulares. O asfalto provoca um consumo alto dos pneus, é uma pista de alta velocidade, então precisa chegar com um carro bom, só para trabalhar em pequenos ajustes", destacou o carioca do Stock Car #74.



A equipe comandada por Beto Cavaleiro, que este ano se uniu ao experiente Amadeu Rodrigues, da Hot Car (Bardahl), vem mostrando na pista os bons frutos desta parceria, com boas performances de Jimenez e Popó. Em Santa Cruz, Jimenez chegou inclusive a liderar grande parte da corrida 2.



"A equipe vem numa crescente. Mostramos bom ritmo em Santa Cruz e provamos que somos capazes de andar na frente. Mas ainda temos muito trabalho a fazer. Queremos crescer ainda mais este final de semana em Tarumã e nos classificarmos entre os oito primeiros. Na etapa passada, ficamos a apenas um décimo do Top-5", lembrou Jimenez.



"Nas corridas em Santa Cruz, poderíamos ter feito até mais pontos, se eu não tivesse o furo no radiador na segunda bateria. Mas agora é hora de revisar tudo nos mínimos detalhes e somar mais pontos em Tarumã", completou o piloto paulista.



Confira a programação para a rodada dupla de Tarumã:



Sábado, dia 25:

8h05 às 8h45 - Treino Livre 1 (Grupo 1)

8h50 às 9h30 - Treino Livre 1 (Grupo 2)

11h10 às 11h50 - Treino Livre 2 (Grupo 1)

11h55 às 12h35 - Treino Livre 2 (Grupo 2)

14h00 às 15h00 - Classificação



Domingo, dia 26

14h00 - Largada Corrida 1 (45 minutos + 1 volta)

15h10 - Largada Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)



Classificação do campeonato, após quatro etapas:

1- Felipe Fraga 86 pontos

2- Marcos Gomes 79

3- Átila Abreu 70

4- Rubens Barrichello 66

5- Daniel Serra 65

6- Cacá Bueno 57

7- Ricardo Maurício 57

8- Diego Nunes 55

9- Max Wilson 54

10- Valdeno Brito 52

18- Sérgio Jimenez 36

24- Popó Bueno 14