Projeto Mazda Road to Indy quer levar jovens pilotos para competir nos EUA

Completar 100 edições e ter um piloto norte-americano campeão formaram um roteiro perfeito para a Fórmula Indy na disputa das 500 Milhas de Indianápolis no final de maio. A prova teve uma audiência enorme nos Estados Unidos, batendo inclusive as 600 Milhas de Charlotte da NASCAR, que aconteceram no mesmo dia.



Primeiro estreante campeão, desde o brasileiro Hélio Castroneves em 2001, Rossi faturou o prêmio de U$ 2.548.743 milhões do total de U$ 13.273.253 milhões em premiações na corrida.



Números e dados que foram celebrados pelos organizadores do "Mazda Road to Indy", programa para levar jovens pilotos até a Fórmula Indy, passando pela USF2000, Pro Mazda e Indy Lights.



O Brasil se prepara para realizar pela primeira vez em agosto (dia 27) um evento com kartistas entre 15 e 24 anos (Graduados), em Interlagos (SP), que premiará o vencedor com a participação na final mundial em dezembro, em Laguna Seca (EUA), valendo U$ 200 mil, que equivale a uma temporada completa na USF2000.



"Em Indianápolis, a corrida atingiu 33.6 na audiência local, um crescimento de 161% com relação ao ano passado. No país todo, a prova teve 4.4 de audiência, equivalente a 6,8 milhões de expectadores na meia hora final", contou Paulo Carcasci, representante do "Mazda Road do Indy" no Brasil, de acordo com dados da empresa norte-americana Nielsen Fast National.



"No mesmo dia, a audiência das 600 Milhas de Charlotte ficou em 3.2. E, ainda comparando com a Fórmula 1, com o GP de Mônaco, a audiência foi de 1.07", continuou Carcasci, lembrando que 700 mil pessoas também pagaram para entrar no circuito nos 10 dias do evento, incluindo os treinos que antecederam a prova.



Rossi, que também faturou U$ 50 mil por ser o melhor estreante na corrida, não foi o único premiado em Indianápolis. O vice-campeão Carlos Muñoz e o terceiro colocado, Josef Newgarden, que passaram pelo "Mazda Road do Indy", levaram U$ 788.743 e U$ 574.243 mil, respectivamente. O pole James Hinchcliffe também ganhou um prêmio de mais de 500 mil dólares.



"Todos estes dados nos motivam ainda mais a apoiar o projeto e realizar este evento no Brasil. Até o momento já são 18 países organizando a mesma competição. A Fórmula Indy vem retomando seu prestígio nos Estados Unidos e no mundo todo. E é sem dúvida uma categoria que se mostra mais viável, em vários aspectos. Estamos animados e esperamos que o brasileiro vencedor possa fazer bonito e quem sabe sair da final com o prêmio", completou Carcasci.



O regulamento do "Mazda Road to Indy" no Brasil - que é patrocinado pela RR Racing - já está disponível no site do evento: http://mazdaroadtoindy.com.br/