Caio Collet conquista mais um pódio no Europeu de Kart em Portugal

Três disputas em Portimão e três pódios. O retrospecto do brasileiro Caio Collet no kartódromo português do Algarve não poderia ser melhor. Depois de ser pódio no Europeu no ano passado e na final da Rotax Max Challenge Grand Finals, também em 2015, ele voltou a conquistar mais um troféu nesta pista. Neste domingo (dia 26), Collet foi o segundo colocado na terceira etapa do Europeu de Kart CIK-FIA, que teve a vitória do francês Victor Martins.



Piloto de fábrica da Birel ART Racing, Collet começou bem nos treinos livres da categoria OK Júnior, apesar das dificuldades em encontrar o melhor acerto para o seu kart. O piloto esteve entre os seis primeiros na maioria das sessões classificatórias de sábado (25), mas na última delas se envolveu em um acidente e, no combinado das baterias classificatórias, ficou em 19º entre os 72 inscritos. No domingo, o brasileiro foi pra cima. Ficou em sexto lugar na Pré-Final 1, terminou em 11º na Pré-Final e largou desta posição na Final para chegar ao pódio.



Logo na primeira volta, Collet ultrapassou cinco karts e foi ganhando posições até chegar ao segundo posto. "Foi um fim de semana bastante difícil. As condições da pista mudavam constantemente e também tivemos grandes dificuldades com os pneus. Isso complicava muito o entendimento do melhor acerto para o kart", contou o brasileiro, que conquistou seu segundo pódio na competição em 2016 (foi segundo colocado também em Zuera, na Espanha, na primeira etapa).



"Mas aos poucos fomos trabalhando, testando e, no fim, conseguimos encontrar o caminho. A equipe Birel ART fez um trabalho brilhante", continuou Collet, que estreou este ano pelo time comandado por Nicolas Todt.



"Por todas as dificuldades que passamos durante a semana, este resultado teve um sabor muito especial. Agora é continuar trabalhando para irmos bem preparados para a última etapa", finalizou.



O paulista de apenas 14 anos está na vice-liderança na classificação, com 91 pontos. O dinamarquês Noah Watt é o líder, com 107 pontos, lembrando que os pilotos terão um descarte obrigatório ao final da competição.



A última e quarta etapa do Europeu de Kart CIK-FIA acontecerá no dia 31 de julho, em Genk, na Bélgica.



O resultado da Final em Portimão:

http://www.cikfia.com/ competitions/cik-calendar/ 2016/portimao/ok-junior/ results/result/sixth/day/ third/article/ok-junior-3.html



Confira a classificação do Europeu de Kart, após três etapas (Top-6, sem descarte):

1. Noah Watt (Din), 107

2. Caio Collet (Bra), 91

3. Isac Blomqvist (Sue), 90

4. Finlay Kenneally (GB), 86

5. Dennis Hauger (Nor), 81

6. Bin Abdul Gafar Mizzuddin Musyaffa (Mal), 73