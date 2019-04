Hamilton domina sexta-feira em Silverstone e Rosberg enfrenta problemas

E neste pequeno intervalo de apenas 4 dias sem F1, as coisas na pista continuaram da mesma forma que terminou o fim de semana passado, com as Mercedes dominando a sessão com quase 1s de diferença para o terceiro lugar, Hamilton e Rosberg que utilizaram apenas os pneus médios o que mostra que eles devem sobrar neste fim de semana. Lewis Hamilton foi quem cravou o melhor tempo porém Nico Rosberg não ficou tão atrás ficando apenas a 0,033s de diferença do tempo de seu companheiro o que mostra que este fim de semana teremos sim mais um duelo entre ambos ainda mais que a Mercedes já afirmou que deixará os dois disputarem o título com total liberdade.



A surpresa da sessão foi Nico Hulkenberg que cravou o terceiro melhor tempo da sessão mostrando assim que Silverstone é uma ótima pista para o VJM09 da Force India, além disso seu companheiro de equipe Sergio Perez fez o oitavo tempo.



A primeira sessão de treinos livres em Silverstones começou com duas novidades a primeira foi o teste de Sebastian Vettel com o novo modelo do Halo que estará em todos os carros do grid a partir do ano que vem, a segundo novidade foi Charles Leclerc que substituiu Esteban Gutierrez e até teve um ritmo bom fazendo o décimo oitavo tempo e utilizando apenas os pneus médios, o jovem piloto completou 25 voltas.



O alemão da Ferrari, após tirar o Halo de seu carro, voltou para a pista para marcar tempo, ele no entanto conseguiu fazer apenas o quarto melhor tempo da sessão enquanto seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen que já foi confirmado pela Ferrari que terá contrato até o final de 2017 fez apenas o sexto melhor tempo.



A dupla da Red Bull por sua vez conseguiu bons tempos levando com Daniel Ricciardo fazendo o quinto melhor tempo e Max Verstappen o sétimo.

As última duas posições do top 10 foram dos espanhóis, Carlos Sainz Jr e Fernando Alonso, o jovem piloto da Toro Rosso fez o nono tempo enquanto seu compatriota da Mclaren fez o décimo tempo, os seus companheiro de equipe ficaram logo atrás com Daniil Kvyat em décimo primeiro e Jenson Button em décimo segundo. A Mclaren que este fim de semana conta com o novo motor Honda.



Quem deixou a desejar neste primeiro treino livre foi a equipe Williams que teve Valtteri Bottas em décimo terceiro e Felipe Massa em décimo quarto , porém como sabemos a equipe de Grove sempre esconde o jogo nas primeiras sessões de treinos.



O brasileiro Felipe Nasr conseguiu fazer o décimo sétimo tempo enquanto seu companheiro de equipe fez apenas o vigésimo tempo porém em relação aos GPs anteriores eles conseguiram ficar á frente da rival Manor Racing.







Na segunda sessão Lewis Hamilton continuou a mostrar a sua supremacia em Silverstone, chegando bem perto de superar o seu melhor tempo do dia que foi feito ainda na primeira sessão, além disso o inglês também não teve com que se preocupar já que o carro de Nico Rosberg teve um vazamento de água que acabou o deixando incapaz de participar da sessão, já que a equipe teve que desmontar todo o seu carro para poderem solucionar o problema.



Sem a participação de Rosberg a dupla da Red Bull aproveitou muito bem e fecharam o top 3 com Daniel Ricciardo fazendo o segundo melhor tempo e ficando a quase 0,4s do tempo de Hamilton, já seu companheiro de equipe Max Verstappen fez o terceiro melhor tempo ficando á frente da dupla da Ferrari.



Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen fizeram o quarto e quinto tempo fechando assim o top 5 da sessão porém ambos ficaram bem longe do tempo de Hamilton com Vettel ficando a 0,9s e Raikkonen ficando um pouco mais de 1s , levando em consideração este resultado e o resultado do primeiro treino podemos começar a pensar que a Ferrari não terá um desempenho tão animador neste fim de semana.



Em sexto lugar tivemos Fernando Alonso que teve um grande desempenho mas isso devesse por conta também do novo motor Honda, além disso o seu companheiro de equipe Jenson Button conseguiu fazer o nono tempo o que mostra que este fim de semana eles tem chance de chegar no Q3 e entre os 10 primeiros na corrida, o que não seria nada ruim para a equipe de Woking que corre em casa.



A Williams também melhorou porém ainda não parecem estar mostrando o verdadeiro ritmo isso porque Valtteri Bottas que fez o sétimo melhor tempo ficou um pouco mais de 0,4s atrás do tempo de Alonso e a quase 2s do tempo de Hamilton, enquanto Felipe Massa que fechou o top 10 ficou atrás de Jenson Button porém por menos de 0,1s , o que podemos notar em relação aos treinos livres é que a Mclaren e Williams estão disputando posições de igual para igual mas será amanhã na classificação que vamos ter a certeza de que a atualização da Mclaren é o suficiente para eles brigarem com as Williams.



Outra surpresa além da grande melhora da Mclaren, foi Romain Grosjean da Haas que conseguiu fazer o oitavo melhor tempo, ele que preferiu utilizar na sessão os pneus duros e os macios, seu companheiro de equipe foi quem não agradou muito já que fez apenas o décimo segundo tempo.

Além de Felipe Massa outro brasileiro que teve uma melhora foi Felipe Nasr que conseguiu cravar o décimo quarto melhor tempo, posição que Massa chegou ocupou na primeira sessão.



A equipe Force India que na primeira sessão havia feito P3 e P8 com Hulkenberg e Perez teve que se contentar com o P15 e P16 , porém o que tudo indica era que eles estavam fazendo simulação de corrida já que nenhum deles optaram por usar os pneus macios apenas os médios e duros.