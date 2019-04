Pela Fórmula Renault 2.0, Bruno Baptista espera boa corrida em Red Bull Ring

A Eurocup Fórmula Renault 2.0 chega à metade da temporada neste fim de semana (dias 16 e 17) no circuito de Red Bull Ring, na Áustria, para a realização da quarta etapa do ano, das sete previstas. Para o brasileiro Bruno Baptista será a oportunidade de voltar a ser competitivo e estar novamente entre os mais rápidos. A programação da etapa começa com os treinos livres na sexta-feira (15). No sábado (16) acontece o qualifying 1 e a primeira corrida, ficando para o domingo (17) o classificatório 2 e segunda e a última corrida do fim do semana. O canal Esporte Interativo transmite as duas provas .



Depois de um fim de semana complicado em Monza (Ita), há duas semanas, Bruno Baptista quer virar a página para voltar a pontuar e mostrar sua competitividade no circuito austríaco. As expectativas são positivas e o brasileiro espera brigar pelo pódio na quarta etapa da temporada. Ele está confiante no bom trabalho da equipe Fortec Motorsports.



"Vamos precisar de um bom trabalho em equipe nos dois treinos livres para ter um carro muito bom para a classificação. Eu e o time já conhecemos o traçado de Red Bull Ring e estou confiante de que a Fortec vai me dar as condições de brigar pelo pódio. É uma troca muito boa que temos. Eles confiam em mim eu confio muito no trabalho deles", disse Bruno.



O desafio do jovem piloto de 19 anos será nos 4.326 metros do circuito austríaco. A pista está localizada em Spielberg, no estado de Estíria, na região dos Alpes. O clima local é muito instável e o tempo pode mudar de repente, prejudicando todo o trabalho de preparação de pilotos e equipes, o que certamente será um fator extra de desafio aos competidores. Independente disso, o brasileiro quer a vitória e está focado em alcançar seu objetivo.



"Minhas expectativas sempre serão positivas e quero brigar pela vitória no final de semana. Estou me preparando muito bem para essa etapa. E, vou dar o meu melhor", encerrou Baptista.



Programação 4ª etapa Fórmula Renault 2.0 na Áustria - horário de Brasília:

Sexta-feira, dia 15

05h15 - 06h05: Treino livre 1

08h45 - 09h35: Treino livre 2



Sábado, dia 16

05h30 - 06h00: Qualifying 1

09h05 - 09h32: Corrida 1 (25 minutos + uma volta)



Domingo, dia 17

03h35 - 04h05: Qualifying 2

06h25 - 06h52: Corrida 2 (25 minutos + uma volta)



Classificação do campeonato (Top-10):

1. Lando Norris 119 pontos

2. Max Defourny 96,5

3. Dorian Boccolacci, 95

4. Harrison Scott 84

5. Robert Shwartzaman 46

6. Sacha Fenestraz 43,5

7. Jehan Daruvala 31

8. Will Palmer 23

9. Bruno Baptista, 20

10. Ferdinand Habsburg 17