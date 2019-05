Rubens Barrichello e Cacá Bueno vencem pela Stock Car em Cascavel

Das arquibancadas ou da televisão, quem parou para assistir a sexta etapa da Stock Car, neste domingo (17) em Cascavel (PR), teve enormes doses de emoção com duas corridas disputadíssimas e decididas somente no final. Na primeira corrida, mais longa, Cacá Bueno venceu batalha de grande intensidade com Marcos Gomes até o abandono do atual campeão; na segunda, Rubens Barrichello venceu Allam Khodair na linha de chegada por míseros 61 milésimos de segundo.



As duas provas foram movimentadíssimas. Na primeira, de 43 voltas, Cacá manteve a ponta na largada enquanto Ricardo Zonta pulava da sexta para a terceira posição e logo superava o segundo colocado Vitor Genz. Marcos Gomes, em quarto, iniciou reação e foi ultrapassando um a um até chegar em Cacá. Aí, começou a disputa para valer, que durou várias voltas e proporcionou ao público assistir a várias trocas de posição entre os dois líderes.



A batalha entre o penta e o atual campeão durou até a volta 33, quando Gomes foi forçado a abandonar por uma falha na suspensão do carro #80, abrindo caminho para a segunda vitória de Bueno na temporada, que também não foi fácil, já que Ricardo Zonta se aproximava e cruzou a linha de chegada a 1s2 do vencedor. Diego Nunes fez um bom terceiro lugar para completar o pódio.



Para Bueno, autor da pole position no sábado, a sorte sorriu para o carro #0 da Red Bull também no domingo. "A sorte apareceu e mais do que sorte, um carro incrível que a equipe me deu e uma disputa maravilhosa com o Marquinhos. Eu acho que quem estava em casa se divertiu, quem estava nas arquibancadas se divertiu e acho que nós dois também nos divertimos", apontou. "Lógico que eu não queria que ele tivesse problema, foi uma pena o que aconteceu com ele, porque ia ser uma disputa linda até a última volta. Dura, mas limpa e linda", anotou.



Vitor Genz, que largou em segundo, manteve um ritmo forte para terminar na quarta posição, repetindo seu melhor resultado na Stock Car - conquistado justamente em Cascavel na temporada passada. Max Wilson fechou os cinco primeiros. Valdeno Brito, Rafael Suzuki, Felipe Fraga, que fez 19 ultrapassagens nos 45 minutos de prova, Sérgio Jimenez e Daniel Serra completaram o top-10. Assim, Serra largava em primeiro na segunda prova, que por regulamento inverte os dez primeiros no grid. Personagens da segunda prova, Thiago Camilo terminou a disputa inicial em 15º, Rubens Barrichello em 17º e Allam Khodair em 18º - e suas respectivas posições de largada da contenda seguinte.



Serra manteve a liderança na saída, mas quem não fez o abastecimento na primeira corrida tinha que ir logo para os boxes sob o risco de ficar sem combustível. E quem parou no início da janela de pit stops da primeira disputa tinha que economizar na segunda - o que se mostrou determinante na definição do vencedor.



Por isso, um batalhão de carros se dirigiu aos boxes já na segunda volta, o que foi formatando a disputa. Abastecido ainda no primeiro terço da primeira prova, Thiago Camilo aparecia em primeiro e caminhava para a primeira vitória na temporada - sua última havia sido conquistada no mesmo circuito em 2015.



Allam Khodair vinha em segundo com o companheiro de equipe Rubens Barrichello em terceiro, acompanhando bem de perto. Pouco antes, Marcos Gomes fazia boa prova e ocupava a segunda posição, quando Khodair o ultrapassou. Barrichello veio no embalo, e ao se defender na primeira perna do ‘Bacião’, o atual campeão acabou abrindo espaço, no qual Rubens mergulho. Gomes tentou fechar a porta e os dois carros se tocaram, com o prejuízo maior para o #80, que saiu da pista, mas retornou para fechar em quarto lugar.



"Foi uma pena ter havido o contato, mas quando ele foi por dentro, eu sabia que ele ia perder a primeira trajetória do Bacião. Quando ele foi por dentro e abriu, eu só coloquei o bico com tudo por dentro no espaço que eu tinha - eu ia ter push e queria estar na frente dele para poder duelar, já que ele estava mais rápido do que a gente. E na hora que ele viu, ele fechou com tudo. Então o que posso alegar é entregar a minha câmera onboard aos comissários e mostrar que quem bateu em mim foi ele. Uma pena, mas foi acidente de prova e eu só quis ganhar espaço", justificou Rubinho, que após investigação dos comissários ficou livre de punição, confirmando sua segunda vitória em Cascavel (a primeira fora em 2014, ano de seu título na Stock Car).



Na última volta, o público das arquibancadas se levantou com um ar de dúvida: onde estava o líder? Thiago Camilo parou a três curvas do final, sem combustível. Pelo forte ritmo de prova e o fato de não ter havido nenhuma intervenção do safety car, a quantidade de gasolina não foi suficiente para finalizá-la, e ao carro #21 só restou o consolo de ter completado a prova no 11º lugar, uma volta atrás dos líderes.



Além da dúvida, a expectativa. Caminho aberto para Allam Khodair vencer pela primeira vez no ano. Rubens Barrichello estava colado em seu carro. A metros da bandeirada, o carro #18 também perdeu velocidade, denunciando falta de combustível. Com o push to pass acionado, Barrichello venceu a corrida cruzando a linha de chegada apenas 48 centímetros à frente de Khodair, na diferença de 61 milésimos de segundo (0s061).



"Não dá para acreditar que a gente teve essa chance. Para falar a verdade, não a teríamos se o Thiago (Camilo) tivesse terminado a prova, porque ele estava absoluto", lembrou Barrichello. "Meu carro começou a render melhor nas últimas dez voltas por eu ter trocado pneu. E tinha um bolo de gente ali, começamos a chegar nos retardatários e perguntei em que posição eu estava. Quando disseram que eu era terceiro eu respondi que parecia vigésimo, porque tinha muita gente na frente", descreveu.



O piloto da Medley Full Time disse não ter percebido o problema de Camilo na última volta, de tão concentrado que estava no carro de Khodair. "Tinha aquele monte de carro na frente e vi que passei por um carro amarelo, mas estava focado em acionar o push na hora certa para passar o Allam e nem tinha certeza sobre o Thiago. Foi quando a equipe entrou no rádio e avisou que a vitória estava entre nós dois", narrou.



"Dei o push um pouco mais tarde na reta que antecede a chegada porque sabia que poderia sair da curva final com mais velocidade. Foi isso que me deu a vitória, porque ele também teve falta de combustível na linha de chegada e meu carro passou por milésimos de segundo", concluiu. Khodair e Júlio Campos completaram o pódio da corrida 2.



Oitavo colocado na primeira e nono na segunda, Felipe Fraga somou mais 22 pontos em sua campanha e sobe a 133 na liderança do campeonato, abrindo 21 para o companheiro de Cimed Racing Marcos Gomes, que só somou 11 no domingo. A disputa pelo título se intensifica, já que Max Wilson, quinto e oitavo hoje, sobe para 110, a apenas dois pontos de Gomes. Daniel Serra e Cacá Bueno, respectivamente, aparecem separados por apenas um ponto (101 a 100) na quarta e quinta posições, respectivamente. Valdeno Brito, em sexto, soma os mesmos 100, seguido de Barrichello com 99, Diego Nunes com 90, Ricardo Zonta com 88 e Átila Abreu com 85 fechando os dez primeiros do campeonato.



A Stock Car entra agora em período de recesso e retorna com a sétima etapa da temporada em Interlagos, no dia 11 de setembro, com a Corrida do Milhão.

Abbate e Lapenna marcam pontos na corrida 1 em Cascavel

Felipe Lapenna tinha tudo para brigar pelo pódio na corrida 2. (Foto: Wanderley Soares)

Na equipe Hot Car Competições (Bardahl), Raphael Abbate e Felipe Lapenna foram para estratégias diferentes e tudo funcionou como o previsto na corrida 1. Abbate ficou em 13º e Lapenna, que parou para reabastecimento, terminou em 20º, ambos marcando pontos. Na segunda prova, Lapenna mais uma vez estava entre os ponteiros, que priorizaram a bateria final, quando foi obrigado a abandonar com a quebra do reservatório de direção hidráulica, peça comprada pelas equipes da fornecedora oficial da categoria. Abbate, que precisou parar para o reabastecimento, completou em 17º.



Abbate partiu da 24ª posição na primeira prova e teve um bom começo, conseguindo se livrar dos incidentes maiores. "Como sempre Cascavel é uma etapa conturbada. A largada teve batidas, mas felizmente, mesmo com um toque aqui e outro ali, eu consegui sair com o carro inteiro na primeira volta, ganhei algumas posições após a largada e mantive um bom ritmo na primeira bateria", contou o piloto do Stock Car #26.



"Focamos nesta corrida e fizemos bons pontos. Na segunda bateria, ficou mais difícil, porque tivemos de fazer um pit stop longo, já não tinha mais push (botão de ultrapassagem) e não deu para pontuar de novo. Mas estou contente pelo resultado e o carro estava bem competitivo. Agora vamos para a Corrida do Milhão", finalizou o paulista, que tem como melhor resultado na temporada um quarto lugar em Santa Cruz do Sul (RS).



O companheiro Lapenna lamentou a quebra no carro, pois tinha grandes chances de brigar pelo pódio na segunda bateria. "Ontem tivemos um imprevisto na tomada de tempos e acabamos largando lá atrás. Então, focamos na corrida 2 e vinha dando tudo certo. Marquei um ponto na primeira prova e estava ali brigando entre o quarto e o quinto na segunda bateria, quem sabe até um pódio, já que alguns pilotos ficaram sem combustível no final, outros bateram ou quebraram, então tínhamos chances de estar neste pódio", explicou.



"Uma pena, uma peça que se quebrou novamente, mas tenho certeza que vamos ter chances de lutar por um resultado melhor na próxima corrida", concluiu o paulista do Stock #110.

Mais um Top-10 para Sérgio Jimenez e pontos para Popó Bueno

Sérgio Jimenez: mais um Top-10. (Foto: Wanderley Soares)

Na equipe Cavaleiro Sports, os pilotos Sérgio Jimenez e Popó Bueno mais uma vez marcaram bons pontos. Jimenez chegou ao seu quarto Top-10 na temporada, cruzando a linha de chegada em nono na corrida 1. Bueno foi o 16º. Na segunda prova, os pilotos tiveram de parar para o reabastecimento e acabaram enfrentando alguns problemas.



Jimenez mostrou-se satisfeito com a evolução, mas lamentou ter perdido outro Top-10 na segunda bateria, quando largou em segundo pelo grid invertido. "Como nas últimas etapas, a gente vem muito bem em ritmo de prova. No começo, o carro não estava tão rápido, era um pouco dianteiro, mas depois ficou muito veloz", avaliou o paulista de Piedade.



"Na segunda prova, eu também estava bem, em décimo lugar no finalzinho e seriam dois Top-10. Mas algo aconteceu, ainda vamos checar se foi temperatura ou combustível, talvez uma pane seca e tive de parar", contou o piloto, que ficou em 19º nesta bateria. "Mais uma vez, ficou claro que temos de trabalhar para a classificação. Na prova a gente vem bem sempre", completou o piloto do Stock Car #73.



Bueno também voltou a pontuar, mas preferiu poupar o carro na bateria final. "A gente fez uma estratégia diferente, achando que poderia dar certo, mas no final a mudança de temperatura e o consumo acabou não sendo o que a gente esperava. Terminamos a primeira prova em 16º (depois de largar dos boxes) e paramos na segunda corrida e abastecemos para ir até o final. Mas como não estávamos na zona de pontos, preferimos recolher e poupar pneu e equipamento para a Corrida do Milhão. No final, alguns carros tiveram pane seca, outros bateram e até poderíamos ter pontuado, mas não tinha como prever. Foi um final de semana difícil durante os treinos. Conseguimos melhorar para a corrida e agora é pensar na próxima etapa e tentar ser competitivo em São Paulo", finalizou o carioca.



Em sua terceira temporada na Stock Car, a Cavaleiro Sports, comandada por Beto Cavaleiro, se uniu à Hot Car / Bardahl de Amadeu Rodrigues e vem mostrando evolução. O time marcou pontos em todas as seis etapas disputadas até aqui, pelo menos com um dos seus carros.

Com 7º lugar, Rafael Suzuki faz melhor resultado do ano e pontua nas duas provas

(Foto: Rafael Gagliano)

A etapa de Cascavel teve um saldo muito positivo para Rafael Suzuki. Após fazer sua melhor classificação no sábado, ao garantir o 7º lugar no grid de largada, o representante maranhense confirmou o bom desempenho e completou a primeira corrida deste domingo (17) na 7ª posição, marcando seu melhor resultado até agora na temporada, na etapa em que completou 50 largadas na Stock Car. Na segunda corrida, o piloto da Geolab conseguiu terminar novamente na zona de pontuação, e com mais 18 pontos, subiu para 15º na classificação geral do campeonato, antes da pausa de quase dois meses no calendário.



Saindo na quarta fila, Suzuki perdeu algumas posições no início para evitar um acidente com Rubens Barrichello, que estava logo à sua frente e não conseguiu largar direito, mas se manteve sempre no top-10. O piloto optou por não fazer sua parada nesta prova, e com um dos ritmos mais rápidos da corrida, foi avançando posições para cruzar a linha de chegada em 7º após 43 voltas. Esse resultado deu a Rafael mais 17 pontos e o direito de largar na 4ª posição na corrida 2, pela regra de inversão do grid dos 10 primeiros.



Na segunda corrida, o piloto da Geolab Racing entrou para os boxes no fim da primeira volta para fazer o reabastecimento, assim como os outros 15 pilotos que não tinham parado na prova anterior. Após o pit-stop, Suzuki manteve o bom desempenho e conseguiu ganhar mais algumas posições, além de se aproveitar do fato de que alguns pilotos ficaram pelo caminho com pane-seca ou outros problemas. O piloto do carro #8 completou a prova em 14º, somando assim mais 1 ponto em um fim de semana muito favorável, em que subiu de 20º para 15º no campeonato.



"Esse foi um fim de semana muito bom para nós. Na corrida 1, minha fileira não largou muito bem, mas consegui me recuperar, nosso carro estava bem rápido, e conquistamos nosso melhor resultado da temporada até agora com o 7º lugar. Isso comprova nossa evolução depois da boa classificação de sábado. Pontuar na corrida 2 também foi importante, somar 18 pontos nos fez ganhar cinco posições na classificação geral e voltamos pro top-15 do campeonato. Vamos continuar trabalhando bastante nesse intervalo para estarmos ainda mais fortes na segunda metade da temporada e principalmente na Corrida do Milhão, que é nosso próximo desafio". Rafael Suzuki

Guga Lima conquista bons pontos com 12º lugar

(Foto: Carsten Horst/Hyset)

Após conquistar sua melhor posição de largada na Stock Car, garantindo o 15º lugar na classificação, Guga Lima estava confiante para conquistar um bom resultado nas corridas deste domingo (17), em Cascavel. Assim, o brasiliense deixou o circuito do oeste paranaense com sensação de dever cumprido ao terminar a primeira corrida da rodada em 12º lugar entre os 30 pilotos do grid, somando 12 pontos e ganhando duas posições na classificação geral do campeonato.



Um dos circuitos mais desafiadores e com a maior média de velocidade do calendário, Cascavel viu um bom desempenho de Guga desde os primeiros treinos, e também na sessão que definiu o grid de largada para a 1 corrida desta etapa. Saindo da oitava fila, o piloto de 19 anos conseguiu se livrar da confusão causada por Barrichello - que teve problemas na largada e ficou parado no meio do grid -, e apesar de ter perdido cinco posições, se manteve forte na disputa, e logo recuperou terreno. Como alguns pilotos à sua frente ainda optaram por fazerem o pit-stop para reabastecimento, Guga completou a prova perto do top-10, mantendo a boa sequência na temporada.



Na corrida 2, o piloto da TMG Racing largou em 12º - sua posição de chegada na prova anterior -, mas logo teve de entrar nos boxes para reabastecer. Ao fim das 28 voltas da prova mais curta do fim de semana, Lima terminou em 16º, a apenas duas posições da zona de pontuação - que na corrida 2 engloba os 14 melhores colocados.



Com os resultados em Cascavel, Guga Lima somou 12 pontos, e subiu da 24ª para 22ª posição na classificação geral. Com 42 pontos, ele está a apenas 19 do top-15, faltando ainda metade da temporada para o fim do campeonato. Por causa das Olimpíadas, a Stock Car faz uma pausa de quase dois meses, voltando dia 11/09, com a famosa Corrida do Milhão, em Interlagos (SP).



"Fiquei satisfeito com nosso desempenho nessa etapa. Cascavel é um circuito desafiador, e estivemos competitivos em todas as sessões. Conquistei minha melhor posição de largada, e apesar de ter caído um pouco no início - porque o Rubinho ficou parado no meio da pista e precisei escapar -, isso foi importante para o resultado final. Tínhamos um bom ritmo, e logo fui recuperando posições. Acho até que dava pra ter chegado um pouco mais pra frente, mas 12º é um bom resultado. Subimos duas posições no campeonato e isso nos dá ainda mais motivação para a segunda metade da temporada". Disse Guga Lima.