Dirigente da FIA visita pistas de Kart na Paraíba, Maranhão e Pará para homologação internacional

O kartismo brasileiro dará um importante passo nessa semana, quando três pistas do Norte e Nordeste do país receberão a homologação internacional da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). O alemão Franz Schreiner, responsável da CIK-FIA pelas vistorias de segurança nos circuitos, será ciceroneado por Giovanni Guerra, representante brasileiro na CIK-FIA e presidente da Federação de Automobilismo do Estado do Maranhão (FAEM), e eles passarão por Kartódromos na Paraíba, Maranhão e Pará. Através do trabalho de Guerra, que recentemente esteve em eventos da FIA na Suíça e na Itália, o objetivo da ação é fortalecer a presença das pistas brasileiras no cenário internacional do kart.



O Circuito Paladino, que está recebendo nas duas últimas semanas o 51º Campeonato Brasileiro de Kart, será a primeira parada do dirigente no Brasil. Schreiner e Guerra visitam o circuito nesta quinta e sexta-feira (21 e 22 de julho), acompanhados também de Cleyton Pinteiro, Presidente da CBA, enquanto acontecem as corridas do principal campeonato do kartismo nacional. A pista, que foi inaugurada há poucos meses, tem 1.280 metros de extensão, 9 metros de largura, e grande infra-estrutura para competições. Além disso, fica próximo ao belo litoral de Conde, na Paraíba, e com fácil acesso dos aeroportos de João Pessoa (PB) e Recife (PE).



Na sequência, no sábado e domingo (23 e 24), o dirigente visita o Kartódromo de Imperatriz, no Sul do Maranhão. Casa de Giovanni Guerra, o circuito completou 25 anos no último dia 7 de julho, e a homologação internacional será um presente para a pista, que já recebeu competições nacionais, como a Copa Brasil de 2011, além de ser uma referência de palco para competições regionais. O traçado de 1.080 metros de extensão e 8,2m de largura está passando por uma reforma, e deve voltar a receber a importantes campeonatos nacionais em breve.



A terceira pista a receber a visita de Franz Schreiner e a consequente homologação internacional é o Circuito de Castanhal, no Pará, na terça-feira (25/07). O circuito de 1.000 metros de extensão e 8m de largura se prepara também para receber a 3ª edição do Campeonato Norte-Brasileiro de Kart, que acontece entre os dias 25 e 27 de agosto, e deve reunir mais de 120 pilotos em sete categorias diferentes.



"É uma grande satisfação receber o Sr. Franz Schreiner e acompanhá-lo durante a visita por esses três kartódromos, uma ação muito importante que irá fortalecer a presença das pistas do Nordeste e Norte do Brasil no cenário internacional do kartismo. Isso é fruto de um trabalho sério de todos da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e da CNK (Comissão Nacional de Kart) e tenho certeza que colheremos bons frutos em breve", comentou Giovanni Guerra.