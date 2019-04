Rafael Câmara corre por título do Torneio de Inverno da Copa SP KGV

O kartista pernambucano Rafael Câmara pode incluir mais um título em seu currículo neste sábado (13), no kartódromo internacional da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. O campeonato em questão é o Torneio de Inverno da Copa São Paulo KGV, que Rafael lidera com 66 pontos após duas etapas disputadas na categoria MiniMax Rotax. O jovem kartista também é o atual campeão do Torneio de Verão, realizado em três etapas no primeiro semestre. As disputas acontecem durante todo o sábado, com entrada gratuita. O primeiro compromisso de Rafael na pista está marcado para 8h50, com a tomada de tempo.



"Estou muito animado para competir no sábado. Minha última disputa nessa categoria foi quando conquistei o título sul-americano no Peru e não vejo a hora de voltar a acelerar na Copa São Paulo. Sei que estou liderando o Torneio de Inverno, mas isso não é nenhum favoritismo. No automobilismo é importante manter o foco até a bandeirada final. Qualquer deslize e tudo pode mudar", comenta Rafael, kartista de 11 anos de idade.



O kartódromo da Granja Viana recebeu as outras duas etapas do Torneio de Inverno. Das quatro baterias disputadas (somadas as duas etapas), Rafael venceu três e ficou com o quinto lugar na primeira delas. O kartista também registrou a volta mais rápida nas quatro baterias. O traçado escolhido para a terceira e última etapa do torneio tem 1.000 metros de extensão e receberá três baterias de 14 voltas da categoria MiniMax Rotax. O kartódromo da Granja Viana fica na Rua Dr. Tomas Sepe, 443.



Confira a programação da 3ª etapa do Torneio de Inverno da Copa SP KGV:



Categoria MiniMax Rotax:

8h20 - Briefing

8h50 - Tomada de tempo (6 minutos)

10h20 - Prova 1 (14 voltas)

12h20 - Prova 2 (14 voltas)

14h45 - Prova 3 (14 voltas)



Classificação do Torneio de Inverno após duas etapas:



Categoria MiniMax Rotax (top 5):

1º 88 RAFAEL CAMARA, 66 pontos

2º 770 THEO MANNA, 49

3º 78 GABRIEL GOMEZ, 42

4º 24 FELIPE BARTZ, 41

5º 141 FEFO BARRICHELLO, 39