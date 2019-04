BMW Motorrad quer se despedir de Interlagos com vitória na categoria Pro do SuperBike Brasil

Neste fim de semana (dias 20 e 21) o SuperBike Brasil realiza a quinta etapa da temporada. O desafio para pilotos e equipes será, novamente, no tradicional autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP). Será a despedida da categoria da pista no ano de 2016, já que a partir de setembro o SuperBike fará suas disputas fora de São Paulo. Na equipe BMW Motorrad Alex Barros Racing a expectativa é positiva e os dois pilotos do elenco esperam brigar pela vitória.

A disputa em Interlagos marca o fim da primeira metade da temporada. E para os pilotos Sebastiano Zerbo e Diego Pretel é a oportunidade de seguir demonstrando o ótimo nível técnico e muita competitividade para buscar a tão almejada vitória, que escapou por pouco nas etapas passadas.

O italiano Zerbo vem de uma etapa complicada, quando foi atingido por outro competidor durante as primeiras voltas da corrida, válida pela quarta etapa. Na ocasião, ele acabou sofrendo uma queda, e não completou a prova que tinha todas as condições para vencer. Mas, o piloto da BMW S 1000RR #81 quer virar página e focar em um bom resultado neste fim de semana.

"Estou bem animado para essa última etapa em Interlagos. A expectativa é sempre positiva e espero andar bem para buscar um resultado bem positivo. Já passei perto da vitória em algumas oportunidades e quero conquista-la agora. Depois da minha queda na última prova, fizemos uma boa revisão no equipamento e a moto está muito boa. Estamos com tudo pronto. Quero brigar pela vitória e sair de São Paulo com essa conquista", contou o italiano.

Depois de faturar o quinto lugar na última prova, mesmo estando machucado, o paulista Diego Pretel aposta em um bom resultado e espera repetir o feito, conquistando mais um pódio para a equipe BMW Motorrad.

"Estou muito bem fisicamente, e já me recuperei do meu ombro trincado da corrida passada. Minha maior preocupação com a BMW S 1000RR sempre foi acertar a traseira da moto. Testei um setup novo e estou muito otimista com isso. Tenho certeza que esses ajustes irão me empurrar para frente e estou animado em buscar um novo bom resultado. Acredito que brigaremos novamente para estar no pódio", disse o piloto da moto #88.

A programação da quinta etapa para a categoria Pro começa na sexta-feira (19) com a realização de três treinos livres. No sábado (20) acontecem dois treinos classificatórios, e duas sessões de SuperPole. No domingo (21), a largada para a disputa da prova será às 13h09. Devido ao encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o canal FoxSports 2 irá transmitir a prova da categoria Pro do SuperBike na íntegra somente na segunda-feira (22), às 20h.

Classificação da SBK Pro 1000cc - após quatro etapas (top-10)*:

1) 17-Danilo Lewis, 96

2) 68-Diego Faustino, 62

3) 51-José Luiz Cachorrão, 56

4) 36-Maico Teixeira, 46

5) 88-Diego Pretel e 134-Wesley Gutierrez, 38

7) 5-Mauro Thomassini, 32

8) 81-Sebastiano Zerbo, 29

9) 55-Marco Solorza, 26

10) 34-Bruno Corano, 24

*Resultados extraoficiais - na pontuação, não foram considerados os descartes