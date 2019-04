Corvette vence na Virgina pelo Weathertech

A Corvette conquistou a terceira vitória consecutiva pela IMSA. o feito aconteceu neste domingo (28) no circuito da Virgina. Antonio Garcia e Jan Magnussen não tiveram dificuldades para vencer a prova.

Sem os protótipos DP e LMP2, bem como a classe LMPC, a corrida foi somente das classes GTLM e GTD. A prova foi um pouco aquém do que geralmente a classe GTLM apresenta. Com poucas disputas interessantes, o Corvette #3 venceu praticamente de ponta a ponta. Em segundo e com uma diferença de 0,802 segundos chegou o Ford #66 de Dirk Mueller e Joey Hand.

Com a primeira fila toda da Corvette, ainda na largada, o #4 foi superado pelo Ford e pela Ferrari #62 da Risi Competizione. A vitória do Corvette é a quinta no ano. O resultado amplia ainda mais a vantagem da equipe entre os construtores.

Giancarlo Fisichella que estava na terceira posição, acabou sendo superado por Earl Bamber do Porsche #911. Após a rodada, Fisichella terminou na sétima posição. Ele divide o carro com Toni Vilander.

Primeira vitória da Lamborghini na IMSA. Foto: IMSA)

O Porsche #912, assim como a grande maioria dos carros da prova, fizeram passeios pela vasta grama do circuito, porém sem maiores problemas. Os líderes do campeonato, Oliver Gavin e Tommy Milner no Corvette #4, tiveram uma prova complicada. Gavin acabou se envolvendo em um acidente. Após o reparo nos boxes, voltou na 18º posição no geral e em nono na classe. Na quarta colocação o Ford #67 de Richard Westbrook e Ryan Briscoe. Fechando os cinco primeiros, o BMW #25 de Bill Auberlen e Dirk Werner.

Na classe GTD, a Lamborghini venceu pela primeira vez na IMSA. O feito coube ao Huracan #48 da equipe Paul Milner Racing de Bryan Sellers e Madison Snow. Em segundo o Audi #9 da Stevenson Motorsprots de Lawson Aschenbach e Matt Bell.

Fechando o pódio o Audi #44 da Magnus Racing de John Potter e Andy Lally. A próxima etapa da IMSA será entre os dias 14 e 17 de setembro no circuito das Américas em Austin no Texas.

Resultado final da prova.