Caio Collet vence Brasileiro Rotax na Jr. Max e garante vaga na final mundial

O paulista Caio Collet (Matrix Energy Trading) não deu chance aos adversários e venceu de forma incontestável o Brasileiro Rotax 2016 na categoria Júnior Max. Correndo pela equipe TR3 Racing, o piloto ganhou as quatro baterias, realizadas sexta-feira e sábado (dias 2 e 3) no kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), e ainda anotou as melhores voltas em todas as provas.



Com o resultado, o piloto também garantiu a vaga para representar o Brasil na Rotax MAX Challenge Grand Finals, entre os dias 14 e 22 de outubro, em Sarno, na Itália. O evento, considerado as Olímpiadas do kart, reúne pilotos de aproximadamente 50 países. Em 2015, Collet já participou da disputa e foi o terceiro colocado, conquistando o primeiro pódio para o Brasil na história da competição.



"Estou muito contente por conquistar mais um título. O kart estava perfeito o final de semana todo e tenho de agradecer demais à equipe por esta vaga e pelo título brasileiro. Vamos representar o Brasil mais uma vez na final e espero lutar por um resultado ainda melhor este ano", comemorou Collet, de 14 anos.



Além da vaga na Rotax MAX Challenge Grand Finals, o piloto também garantiu vaga no US Open Rotax, no início de novembro, em Las Vegas.



Antes das duas competições, no entanto, Collet terá mais um desafio pela frente, defendendo a equipe Birel ART Racing, comandada por Nicolas Todt na Europa. O piloto disputa no início de outubro a Final Cup, em Adria, na Itália.



Confira os resultados na Granja Viana na categoria Junior Max (Top-5): *



1ª Bateria

1 #023 CAIO COLLET 14 voltas em 11min21s111

2 #118 CHRISTIAN FLITER a 3s491

3 #062 MATHEUS MORGATTO a 4s472

4 #080 DEREK RYAN a 5s767

5 #099 GUILHERME PEIXOTO a 6s445



2ª Bateria

1 #023 CAIO COLLET 14 voltas em 11min23s714

2 #080 DEREK RYAN a 3s102

3 #118 CHRISTIAN FLITER a 3s273

4 #301 RAFAEL REIS a 8s483

5 #099 GUILHERME PEIXOTO a 8s678



3ª Bateria

1 #023 CAIO COLLET 18 voltas em 14min35s195

2 #118 CHRISTIAN FLITER a 3s584

3 #099 GUILHERME PEIXOTO a 4s783

4 #062 MATHEUS MORGATTO a 8s247

5 #301 RAFAEL REIS a 14s877



4ª Bateria

1 #023 CAIO COLLET 25 voltas em 19min49s245

2 #118 CHRISTIAN FLITER a 2s660

3 #099 GUILHERME PEIXOTO a 5s706

4 #062 MATHEUS MORGATTO a 5s939

5 #052 PAULO COELHO a 8s664