Rafael Câmara vence Brasileiro Rotax, e vai representar o país no Mundial e no US Open

Rafael Câmara, da equipe TR3 Racing, no kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP). Além da disputa da 7ª etapa da Copa São Paulo de Kart KGV, as provas valeram para o Brasileiro Rotax, que classificou o campeão para a Rotax MAX Challenge Grand Finals e o vencedor da bateria final para o US Open Rotax.



Câmara, de apenas 11 anos, seguiu mostrando seu domínio na temporada da categoria Mini Max e faturou o título Brasileiro e as duas vagas para as competições internacionais. O pernambucano, que já venceu este ano o Sul-americano Rotax e os Torneios de Verão e Inverno, será o representante do país na Grand Finals, entre os dias 14 e 22 de outubro, em Sarno, na Itália, e no US Open, entre os dias 1 e 5 de novembro, em Las Vegas, nos EUA.



Considerada as Olímpiadas do kartismo, a Rotax MAX Challenge Grand Finals reúne pilotos de cerca de 50 países e será a primeira vez que a categoria MiniMax fará parte do evento.



A disputa na Granja Viana começou na sexta-feira (dia 2) com duas baterias e prosseguiu no sábado (3) com mais duas provas. No primeiro dia, Câmara terminou as duas corridas na terceira posição e partiu desta colocação para a terceira bateria no sábado. E o piloto foi pra cima logo no início da corrida e já fechou a primeira volta na liderança, para não mais perder e faturar a vitória.



A prova final foi ainda mais tranquila para o pernambucano, que partiu da pole position. Rafael largou muito bem e se aproveitou da disputa entre o segundo e o terceiro colocado para abrir uma boa vantagem e chegar a mais uma vitória. O piloto ainda fez a volta mais rápida da corrida, com 48s162.



"Estou muito feliz. Na sexta-feira, tínhamos um problema no acerto do kart e mudamos para as provas de sábado e deu tudo certo. Na final, consegui largar bem, abri nas primeiras voltas e, depois, foi só administrar o resultado. Já consegui o título Sul-americano este ano e vou fazer de tudo para brigar por um bom resultado no mundial e nos Estados Unidos também", comentou o jovem piloto.



Pela Copa São Paulo KGV, Câmara volta à pista no dia 1º de outubro, em Interlagos (SP). Antes, porém, no dia 24, no mesmo kartódromo, o piloto disputa mais uma etapa da Copa São Paulo Light, onde corre pela categoria Júnior Menor.



Resultados Categoria Mini Max Rotax na Granja Viana (Top-5): *



4ª Bateria

1 #088 RAFAEL CÂMARA 14 voltas em 12min00s881

2 #024 FELIPE BARTZ a 5s729

3 #078 GABRIEL GOMEZ a 6s040

4 #770 THEO MANNA a 6s399

5 #215 RAFAEL DIAS a 8s358



3ª Bateria

1 #088 RAFAEL CÂMARA 14 voltas em 11min37s412

2 #024 FELIPE BARTZ a 0s964

3 #075 RODRIGO FILHO a 5s747

4 #215 RAFAEL DIAS a 12s728

5 #011 EDUARDO DUPAS a 12s842



2ª Bateria

1 #024 FELIPE BARTZ 10 voltas em 9min06s570

2 #078 GABRIEL GOMEZ a 0s361

3 #088 RAFAEL CÂMARA a 2s286

4 #075 RODRIGO FILHO a 4s619

5 #770 THEO MANNA a 4s728



1ª Bateria

1 #024 FELIPE BARTZ 10 voltas em 8min30s216

2 #075 RODRIGO FILHO a 0s512

3 #088 RAFAEL CÂMARA a 0s719

4 #078 GABRIEL GOMEZ a 0s853

5 #011 EDUARDO DUPAS a 2s701