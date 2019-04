X Rally Team tem dia de extremos no Rally dos Sertões

O feriado do Dia da Independência trouxe sentimentos mistos dentro da equipe paulistana X Rally Team. A especial desta quarta-feira, com 361 quilômetros, foi a mais veloz destes quatro dias de Rally dos Sertões. Hoje, a competição deixou oficialmente o estado de Goiás e faz sua única parada na Bahia, na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Líderes do geral acumulado e da classe T1 FIA entre os carros, Cristian Baumgart e Beco Andreotti finalizaram o trecho na segunda posição com o NWM-Ford Ranger V8 do X Rally Team, a apenas 1min15s dos vencedores Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da Mitsubishi.

"Andamos o tempo todo a 160, 180 quilômetros por hora. Bastante perigoso e rápido. Pelo menos não teve quebradeira hoje, mas o carro foi bem exigido por causa das altas velocidades. Acelerei, mas onde dava para tirar o pé eu tirava, já que a consciência do rali é o todo, então poupamos para os dois próximos dias, quando deveremos ter o equipamento todo em ordem na etapa maratona", disse Cristian, referindo-se à quinta e antepenúltima etapa, entre Luís Eduardo Magalhães e Mateiros, já no Tocantins, onde os competidores percorrerão o Jalapão e não poderão ter nenhum tipo de assistência em manutenção externa de suas equipes.

Seu navegador Beco Andreotti impressionou-se com o ritmo da prova nesta quarta-feira. "Acho que foi a especial mais rápida da minha vida - e do Cristian também. A média deve ter dado acima de 130, extremamente veloz, mas ao mesmo tempo tranquila. Viemos acelerando, e agora temos de montar uma estratégia diferente, pois temos uma vantagem relativamente grande, então temos de poupar um pouco porque as etapas-maratona serão complicadas", afirmou.

A dupla permanece na dianteira do rali alimentando uma vantagem de quase 47 minutos sobre o segundo colocado, o NWM-Ford Ranger V8 do sul-africano Lance Woolridge, que corre em parceria com o brasileiro Marcelo Haseyama e dividem a mesma estrutura no X Rally Team.

Revés para o #303 - Vencedores da etapa anterior e até então sustentando a segunda posição geral, Marcos Baumgart e Kleber Cincea não completaram a prova deste feriado de 7 de Setembro. A dupla do X Rally Team capotou o NWM-Ford Ranger V8 no quilômetro 62 da especial e não conseguiu continuar.

"Capotamos em uma curva longa e rápida à direita. O carro escorregou para o lado de fora, o Marcos conseguiu controlar, mas o carro saltou em uma erosão e aí não teve jeito. Ficamos fora da prova e da disputa pelo título do Sertões", descreveu o navegador Kleber Cincea.

Para Marcos, a capotagem foi o de menos. "Infelizmente teve uma curva em que batemos em uma erosão que jogou o carro de lado. Não tinha o que fazer, e o carro virou. Quebraram as bandejas traseira e dianteira; não fosse isso, teríamos continuado. Um pouco de falta de sorte, porque estamos acelerando e correndo riscos", explicou.

"Rali é isso: se você quer ganhar, há riscos a se correr. Não estou aqui para ficar em segundo, quero brigar pela vitória. Se não der, não deu; ano que vem tem mais", filosofou Marcos, que continua na prova amanhã para recuperar o tempo perdido com o forfait de hoje e ajudar a equipe X Rally Team na busca por seu primeiro título geral do Rally dos Sertões.

O percurso até Mateiros (TO) terá uma especial em trechos de areia com 425,67 quilômetros. No final, as duplas devem parar seus veículos no parque fechado e só piloto e navegador terão direito a realizar as manutenções necessárias durante um curto período designado pela organização.

Confira os mais rápidos do 4º Dia:

1º) Guilherme Spinelli/Youssef Haddad (MITSUBISHI), 3h12min48s

2º) Cristian Baumgart/Beco Andreotti (FORD X RALLY TEAM), 3h14min03s;

3º) Lance Woolridge/Marcelo Heseyama (NWM-FORD PERFORMANCE), 3h15min30s;

NC) Marcos Baumgart/Kleber Cincea (FORD X RALLY TEAM, não completou;

ACUMULADO APÓS 4 ETAPAS:

1º) Cristian Baumgart/Beco Andreotti - 14h30min05s

2º) Lance Woolridge/Marcelo Haseyama - 15h16min53s (+46min48s)

3º) Guilherme Spinelli/Youssef Haddad (MITSUBISHI), 15h40min57s (+1h10min52s)

As etapas restantes do Rally dos Sertões 2016

08/09 - Etapa 5

Luís Eduardo Magalhães (BA) - Mateiros (TO)

Deslocamento inicial: 35,47 km

Trecho especial: 425,67 km

Deslocamento final: 00 km

Total do dia: 461,14 km

09/09 - Etapa 6

Mateiros (TO) - Ponte Alta (TO)

Deslocamento inicial: 00 km

Trecho especial: 514,98 km

Deslocamento final: 5,97 km

Total do dia: 520,95 km

10/09 - Etapa 7

Ponte Alta (TO) - Palmas (TO)

Deslocamento inicial: 4,61 km

Trecho especial: 191,54 km

Deslocamento final: 47,46 km

Total do dia: 243,61 km