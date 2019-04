Thiago Vivacqua larga em 6º pela F-3 Brasil em Interlagos

Thiago Vivacqua, da equipe Shell Racing, não teve um dia fácil nesta sexta-feira (dia 9) na pista paulistana. Terceiro colocado na temporada da Fórmula 3 Brasil, o piloto enfrentou problemas com o motor no primeiro treino livre e praticamente não andou. Com um novo propulsor para a segunda sessão, o acerto escolhido para o carro não correspondeu às expectativas. E Vivacqua foi "às cegas" para o treino classificatório disputado no final da tarde.



Sem poder trabalhar no acerto do carro, o piloto terminou a tomada de tempos com o sexto lugar no grid para a primeira corrida da rodada dupla deste domingo (11), válida pela quarta etapa da temporada 2016. A pole position ficou com o piloto Guilherme Samaia.



"A gente só treinou de verdade na classificação. O motor quebrou no primeiro treino, logo depois de quatro voltas e, no segundo, tivemos um problema no acerto do carro e fomos para a classificação assim, sem saber muito como o carro reagiria. Acredito que tínhamos potencial para estar, pelo menos, em quinto, mas para a corrida não estamos mal. Pelo que eu senti do carro, depois que acertamos, vai estar tudo 100%", analisou Vivacqua, que este ano passou a integrar a Academia Shell Racing, iniciativa inédita no Brasil patrocinada pela Raízen para garantir apoio aos jovens talentos do automobilismo e auxiliar seus passos futuros no esporte a motor.



O carioca tem dois pódios na temporada. Em um deles, em Santa Cruz do Sul (RS), partiu da última posição - após uma punição - e chegou ao pódio. "Estou largando no meio do grid e corrida sempre pode acontecer alguma coisa. Meu objetivo vai ser largar bem e me manter na pista, livre de incidentes e tentando recuperar o máximo de posições possíveis", completou o carioca, de 19 anos.



A largada da primeira prova no domingo está prevista para as 13h05. A segunda acontecerá às 16h50.



Classificatório F-3 Brasil - Resultado*

1-) 77 Guilherme Samaia (Cesario F3) - 1min28s579

2-) 34 Matheus Iorio (Cesario F3) - 1min28s700

3-) 12 Christian Hahn (CF3) - 1min29s076

4-) 54 Carlos Cunha (CF3) - 1min29s088

5-) 27 Matheus Muniz (Prop Car Racing) - 1min29s762

6-) 36 Thiago Vivacqua (Shell Racing) - 1min30s495

7-) 41 Artur Fortunato (F3 Racing) - 1min31s467

8-) 87 Leonardo Raucci (RR Racing) - 1min31s937

9-) 10 Luís Felipe Branquinho (RR Racing) - 1min32s924

10-) 52 Pedro Caland (Hitech GP) - sem tempo

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas



Classificação do Campeonato após três etapas:

1) Matheus Iorio, 75 pontos

2) Guilherme Samaia, 38

3) Thiago Vivacqua, 31

Pedro Cardoso, 31

5)Carlos Cunha, 29

6) Christian Hahn, 28

7) Artur Fortunato, 25

8) Leonardo de Souza, 22

9) Matheus Muniz, 20

10) Leonardo Raucci, 9

11) Luiz Felipe Branquinho, 5

Igor Fraga, 5

Yurik Carvalho, 5



Próximas etapas da F-3 Brasil:

11 de setembro - Interlagos - São Paulo (SP)

25 de setembro - Londrina (PR)

16 de outubro - Curitiba (PR)

06 de novembro - Goiânia (GO)

11 de dezembro - Interlagos - São Paulo (SP)