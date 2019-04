Guilherme Samaia e Matheus Lorio vencem em Interlagos pela F-3 Brasil

A Fórmula 3 Brasil realizou neste domingo (11), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a quarta rodada dupla da temporada 2016. As duas corridas foram vencidas por pilotos da Cesário F3: Guilherme Samaia conquistou sua primeira vitória na classe principal da Fórmula 3 após largar da pole position - também pela primeira vez - na prova inaugural da rodada; a vitória na corrida complementar ficou com o líder do campeonato Matheus Iorio.



Samaia recebeu a bandeirada da primeira prova do jeito que largou: na ponta. Liderou toda a corrida tendo Iorio em seu encalço. O companheiro de equipe não deu sossego e partiu para a ultrapassagem na reta final, mas teve de se contentar com o segundo lugar. Mas foi por pouco: apenas 0s083.



"Foi uma corrida espetacular, consegui fazer a pole ontem, venci de ponta a ponta, foi uma corrida muito legal; o Matheus ficou na minha cola a prova inteira. Foi uma corrida sob pressão, deu para aprender muito com isso, com a mudança da temperatura de pista que elevou muito o comportamento do carro. Uma corrida bem difícil, mas que acabou dando tudo certo. Primeira vitória do ano e agora a expectativa é tirar aquela nuvem preta que estava em cima de mim no início da temporada e como mostramos aqui estamos muito fortes", afirmou Samaia.



Segundo colocado, Matheus Iorio fez questão de destacar o aprendizado. "Passei toda a primeira corrida atrás do Samaia, e andar atrás de um carro fórmula, com a quantidade de pressão aerodinâmica que a gente tem, é muito difícil. Você perde estabilidade, e aprendi muito com isso. Eu chegava perto dele, chegava perto e o carro escapava. Tudo tem o lado positivo", afirmou. Carlos Cunha completou a trinca da Cesário F3 ao terminar a prova em terceiro lugar.



Para a segunda corrida, Iorio partiu na largada com ‘a faca nos dentes’ e assumiu a liderança na Curva do Lago, após a reta oposta, ainda na primeira volta. Depois, segundo ele, foi questão de administrar a vantagem para o segundo colocado, Artur Fortunato. "Testei minha constância de corrida e fiquei feliz com o resultado - meus tempos de volta variavam em no máximo três décimos de segundo. Isso me motiva cada vez mais para alçar voos maiores", relatou Iorio, que sustenta 42 pontos de vantagem na liderança sobre Samaia - 102 a 60.



Na visão de Artur Fortunato, o resultado da segunda corrida trouxe alívio dentro do time. "Resultado muito bom depois de um fim de semana muito problemático para a equipe. Problemas na tomada de tempo, mas hoje finalmente conseguimos mostrar nosso potencial, disputar de igual para igual com os carros da Cesário, e isso acabou sendo o lado positivo. Esse finalzinho serviu para dar aquele gás, porque o nosso ritmo nos treinos não se confirmou na classificação nem na primeira corrida. De qualquer forma, saímos de Interlagos bastante animados para as próximas provas", disse. Mais uma vez, Carlos Cunha terminou a prova em terceiro. Pedro Caland venceu na Light.



A Fórmula 3 Brasil volta para a quinta etapa no próximo dia 25 no Autódromo Ayrton Senna em Londrina (PR).



F3 Brasil - Corrida 1

1-) 77 Guilherme Samaia (Cesario F3) - 21 voltas em 32min42s682 (média de 174,0 km)

2-) 34 Matheus Iorio (Cesario F3) - a 0s083

3-) 54 Carlos Cunha (CF3) - a 27s671

4-) 4 36 Thiago Vivacqua (Hitech Racing - a 41s104

5-) 10 Luís Felipe Branquinho RR Racing - a 47s784

6-) 27 Matheus Muniz Prop Car Racing - a 53s599

7-) 41 Artur Fortunato A Fortunato F3 Racing - a 55s040

NÃO COMPLETOU

8-) 87 Leonardo Raucci RR Racing - a 20 voltas

9-) 12 Christian Hahn CF3 - sem tempo

10-) 52 Pedro Caland (Hitech GP ) - excluído

MELHOR VOLTA: Guilherme Samaia, 1min28s282 (173,9 km/h)



F3 Brasil - Corrida 2

1-) 34 Matheus Iorio (Cesario F3) - 28 voltas em 47min16s057 (média de 153,3 km/h)

2-) 41 Artur Fortunato (A Fortunato F3 Racing) - a 18s561

3-) 54 Carlos Cunha (CF3) - a 1min29s234

4-) 77 Guilherme Samaia (Cesario F3) - a 1min28s752

5-) 12 Christian Hahn (CF3) - a 1min29s597

6-) 27 Matheus Muniz (Prop Car Racing) - a 1min30s036

7-) 36 Thiago Vivacqua (Hitech Racing) - a 1min30s268

8-) 10 Luís Felipe Branquinho (RR Racing) - a 1min31s422

9-) 52 Pedro Caland (Hitech GP) - a 1min35s098

10-) 87 Leonardo Raucci (RR Racing) - a 1min32s632

MELHOR VOLTA: Matheus Iorio, 1min28s596 (178,2 km/h)



CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO APÓS 4 ETAPAS

1-) Matheus Iorio - 102

2-) Guilherme Samaia - 60

3-) Carlos Cunha - 47

4-) Thiago Vivacqua - 40

5-) Artur Fortunato - 39

6-) Christian Hahn - 33

7-) Pedro Cardoso - 31

8-) Matheus Muniz - 26

9-) Leonardo de Souza - 22

10-) Luís Felipe Branquinho - 11

11-) Leonardo Raucci - 9

12-) Igor Fraga - 5

13-) Yurik Carvalho - 5