Para as 4 horas de Spa-Francorchamps da ELMS, 41 carros estão confirmados

A quinta etapa do European Le Mans Series volta ao circuito de Spa-Francorchamps. A última vez que a serie esteve na Bélgica foi em 2011. Com apenas duas corridas restando para o término da temporada, seis títulos nas três classes, ainda estão indefinidos.

LMP2

Principal classe vai contar com 13 carros. Liderando o pelotão, o Oreca 05 da equipe TDS Racing de Mathias Beche, Pierre Thiriet e Ryo Hirakawa. O Japonês volta ao volante do #46, após ser substituído por Mike Conway, na última etapa em Paul Ricard.

A TDS Racing tem atualmente 76 pontos, 8 pontos a mais que o Gibson #38 da G-Drive Racing dos pilotos Giedo Van Der Garde, Harry Tincknell e Simon Dolan. Em terceiro o #37 da equipe SMP Racing de Andreas Wirth e Stefano Coletti. Com 52 pontos em disputa na Bélgica e em Portugal, tudo está em aberto.

Correndo por fora o Oreca #21 da equipe Dragonspeed de Ben Hanley, Nico Lapierre e Henrik Hedman, podem surpreender. após terminar com dois terceiros lugares até agora. Já o #33 da Eurasia Motorsport de Nico Pieter De Brujin, Tristan Gommendy e Pu Junjin, estão motivados após um segundo lugar na Áustria e uma boa corrida em Paul Ricard.

A novidade na classe é a participação do Ligier #47 da WRT. A equipe vai competir com um Ligier JS P2 equipado com um motor Judd. Laurens Vanthoor vai dividir o LMP com seu irmão Dries e Will Stevens.

LMP3

Mais uma vez, 20 carros vão alinhar na classe. O #2 da United Autosports de Alex Brundle, Michael Guasch e Christian England, estão a poucos quilômetros de conquistar o título de equipes e pilotos da classe. A equipe detém uma vantagem de 30 pontos e só precisa de terminar à frente do #19 da Duqueine Engineering e do #0 da Graff Racing.

O trio Dino Lunardi, David Hallyday e David Droux ter terminado em segundo lugar nas duas últimas corridas com o #19. Pelos lados do #9 estão Eric Trouillet, Paul Petit e Enzo Guibbert venceram em Paul Ricard, quebrando o domínio da United Autosport.

LMGTE

Apenas 8 pontos separam os 3 primeiros colocados na classe. Quem lidera é a Ferrari #66 da JMW Motorsports de Andrea Bertolini, Rob Smith e Rory Butcher. Atualmente com 68 pontos, cinco a frente do Aston Martin #99 de Andrew Howard, Alex MacDowall e Darren Turner. Eles estão e 8 pontos à frente da dupla pai e filho Alexander Talkanitsa Senior e Junior na Ferrari #56 da AT Racing.

Vencedores em Imola Michael Hedlund e Wolf Henzler, estão com 22 pontos atrás da Ferrari líder da série, mas são sempre uma equipe a ser batida.

As 4 horas de SPA acorrem no dia 25 de Setembro.

Lista de inscritos.