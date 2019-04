GT3 Le Mans Cup com 12 carros em SPA-Francorchamps

A quinta etapa do Michelin GT3 Le Mans Cup, ocorre no circuito de Spa-Francorchamps no dia 24 de setembro. Ao todo serão 12 carros que vão disputar a prova de 2 horas em um dos principais circuitos do mundo.

Com 15 pontos de diferença, o Aston Martin #34 da TF Racing espera manter a liderança em cima do principal concorrente, a Ferrari #72 da SMP Racing. Líderes do campeonato de pilotos, Aleksey Basov e Victor Shaitar (77 pontos) da SMP Racing querem também a liderança de construtores.

Lista de inscritos.

Serão seis Ferrari no grid. A AF Corse alinha três carros. Euan Hankey e Salih Yoluc, vão estar ao volante do Aston #34. O objetivo é diminuir a liderança no campeonato de pilotos para o time da SMP Racing e manter a primeira posição entre as equipes.

O Porsche #88 da Mentos Racing retorna com Klaus Bachler. O austríaco que não competiu em Paul Ricard, vai dividir o 911 com Egidio Perfetti, que ocupa o terceiro lugar no campeonato de pilotos, depois de marcar 3 pódios consecutivos em Le Mans, Red Bull Ring e Le Castellet.

A McLaren da FFF Racing, que ocupa a quarta colocação, também está confirmada com Hiroshi Hamagushi e Adrian Quaife-Hobbs. Já a Ferrari #26 da Classic and Modern Racing, terá um novo line-up com Eric Cayrolle e Anro Sanatamato.

Correndo em casa, Pierre-Marie De Leener e Andrien De Leener vão estar ao volante da Ferrari #14 da AF Corse. Um segundo Aston Martin vai estar na pista. O #90 da Autoclub Excelsior. A Barwell Motorsport volta com o Lamborghini Huracan GT3 #66 para Mark Poole e Richard Abra.

A prova começa no dia 23 com duas sessões de treinos livres. A classificação acontece no sábado com a corrida logo em seguida.