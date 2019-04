Quebra tira chance de pódio para Augusto Farfus em Road Atlanta pela IMSA

Convidado para participar da última rodada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) com o BMW Team RLL, Augusto Farfus cumpriu uma boa jornada ao lado dos pilotos Bill Auberlen e Dirk Werner neste fim de semana, na tradicional prova de 10 Horas de Road Atlanta, também conhecida como Petit Le Mans. O trio, que largou em 9º na categoria GTLM, conseguiu escalar o pelotão com um bom ritmo de corrida e estratégia acertada e já figurava em 3º lugar a apenas duas horas para o fim da prova, mas não contaram com a sorte na parte final da corrida, e tiveram de abandonar pouco antes da bandeirada final.



Os treinos para a etapa final do campeonato norte-americano tiveram início na quinta-feira, enquanto no dia seguinte já foi realizada a tomada de tempos. Auberlen garantiu a 9ª posição no grid de largada entre os carros da categoria GTLM para a BMW M6 #25.

Com o tempo firme no sábado - ao contrário da edição do ano passado, quando uma forte chuva caiu durante a prova -, a corrida teve início às 11h10 (horário local). Farfus foi o 3º a assumir o comando do carro, e o trio da BMW foi avançando posições, tirando proveito de um ritmo de corrida consistente e também das entradas do safety-car e bandeiras amarelas, e já estava em posição de subir ao pódio, no 3º lugar, quando o carro começou a apresentar problemas com a direção hidráulica. Auberlen levou o carro para os boxes, para tentarem reparar, e voltaram para a pista, mas o problema persistiu e eles foram obrigados a abandonarem a cerca de uma hora para o fim das 10 horas de disputa.

"Foi a primeira vez desde 2011 que corri aqui e não choveu. Fiquei feliz por poder vir até Road Atlanta e ajudar ao Bill Auberlen e ao Dirk Werner na última etapa do campeonato. Não tínhamos o carro mais rápido da pista, mas nosso ritmo de corrida era bom e soubemos usar as entradas do safety-car e bandeiras amarelas a nosso favor, e estávamos no caminho para subir ao pódio. Infelizmente, um problema na direção hidráulica não nos permitiu ir até o fim da corrida e trazer o resultado que merecíamos, mas faz parte do nosso esporte. Agora, vou para Hockenheim para tentar fechar o ano no DTM da melhor forma possível em duas semanas". Comenta o piloto.

Depois do desafio nos Estados Unidos, Augusto Farfus volta a se preparar para a última etapa do DTM 2016, que acontece entre os dias 14 e 16 de outubro, em Hockenheim, na Alemanha.