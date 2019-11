André Marques vence pela Fórmula Truck em Cascavel

Foi difícil e foram necessárias quase sete temporadas para André Marques conquistar a primeira vitória na Fórmula Truck. Na tarde deste domingo, no Autódromo de Cascavel, ele venceu a oitava etapa da temporada e recebeu um presente de aniversário com dois dias de atraso, pois completou 35 anos na sexta-feira. André terminou na frente nas duas fases e assumiu o quarto lugar na classificação geral do Campeonato Brasileiro, que tem Felipe Giaffone, o terceiro colocado - atrás do cascavelense Diogo Pachenki - com boa vantagem sobre Paulo Salustiano, que terminou em quinto.



Giaffone tem 322 pontos contra 280 de Salustiano e 275 de Pachenki. Nas duas etapas restantes até o final da temporada estarão em jogo 106 pontos e todos os pilotos são obrigados a fazer o descarte de uma etapa. Giaffone descartaria 23 pontos, Salustiano já tem um abandono e Pachenki teria de jogar fora 18.

Os pilotos da mais popular categoria do automobilismo da América do Sul fieram mais uma homenagem a Pedro Muffato, que completa 50 anos de automobilismo e nesta temporada encerra a carreira. Esta foi sua última corrida no Autódromo de Cascavel, que ele idealizou e ajudou a construir. Todos reverenciaram o companheiro de 76 anos, que também recebeu homenagem da Fórmula Truck e uma placa da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).



Próxima e penúltima etapa da temporada está marcada para o dia 6 de novembro em Guaporé, na região serrana do Rio Grande do Sul.



Resultado primeira fase da oitava etapa da Fórmula Truck em Cascavel:



1) André Marques (RM Competições), 19 voltas em 25min19s482

2) Diogo Pachenki (Copacol Truck Racing), a 2s222

3) Felipe Giaffone (RM Competições-MAN), a 5s451

4) Adalberto Jardim (RM Competições-MAN), a 11s179

5) Roberval Andrade (Dakar Motorsports), a 11s362

6) Paulo Salustiano (ABF Mercedes-Benz), a 13s789

7) Raijan Mascarello (ABF Racing Team), a 39s518

8) David Muffato (MAN TGX), a 40s092

9) Régis Boessio (Boessio Competições), a 59s510

10) Luiz Lopes (Lucar Motorsport), a 1min13s837

11) Débora Rodrigues (RM Competições-MAN), a 1 volta

12) Wellington Cirino (ABF Mercedes-Benz), a 6 voltas

13) Beto Monteiro (Lucar Motorsport), a 9 voltas

14) Jansen Bueno (Muffatão Racing), a 11 voltas

15) Pedro Muffato (Muffatão Racing), a 14 voltas

16) Fábio Fogaça (Fábio Fogaça Motorsports), a 14 voltas

17) Leandro Totti (Clay Truck Racing), a 17 voltas



Melhor volta: Diogo Pachenki, 1min20s619, média de 136,6 km/



Resultado segunda fase da oitava etapa da Fórmula Truck em Cascavel:



1) André Marques (RM Competições), 13 voltas em 17min42s069

2) Diogo Pachenki (Copacol Truck Racing), a 2s310

3) Felipe Giaffone (RM Competições-MAN), a 2s466

4) Adalberto Jardim (RM Competições), a 13s341

5) Paulo Salustiano (ABF Mercedes-Benz), a 14s576

6) Raijan Mascarello (ABF Racing Team), a 16s019

7) Wellington Cirino (ABF Mercedes-Benz), 16s506

8) Beto Monteiro (Lucar Motorsport), a 27s313

9) Régis Boessio (Boessio Competições), a 39s790

10) Luiz Lopes (Lucar Motorsport), a 46s987

11) Roberval Andrade (Dakar Motorsports), a 1min09s621

12) David Muffato (MAN TGX), a 1 volta

13) Fábio Fogaça (Fábio Fogaça Motorsports), a 5 voltas



Melhor volta: Felipe Giaffone, 1min20s789, média de 136,3 km/h



Os dez primeiros pilotos no Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck *



1) Felipe Giaffone, 322 pontos

2) Paulo Salustiano, 280

3) Diogo Pachenki, 275

4) André Marques, 221

5) David Muffato, 207

6) Débora Rodrigues e Raijan Mascarello, 167

7) Wellington Cirino, 155

8) Roberval Andrade, 142

9) Adalberto Jardim, 141

10) Régis Boessio, 140



* Pilotos são obrigados a fazer o descarte de uma etapa da temporada.



Campeonato das fábricas

1) Mercedes-Benz, 663

2) MAN Latin América, 650

3) Volvo, 321

4) Iveco, 317

5) Ford, 215

6) Scania, 91



CALENDÁRIO DE 2016



13 de março - Santa Cruz do Sul (RS)

10 de abril - Curitiba (PR)

15 de maio - Campo Grande (MS)

5 de junho - Goiânia (GO)

3 de julho - Londrina (PR)

31 de julho - Interlagos (SP)

4 de setembro - Tarumã (RS)

9 de outubro - Cascavel (PR)

6 de novembro - Guaporé (RS)

4 de dezembro - Curvelo (MG)