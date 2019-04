Raphael Abbate e Felipe Lapenna esperam boa apresentação pela Stock Car em Curitiba

A Stock Car, chega em Curitiba (PR), neste domingo (dia 16), para a realização da nona etapa da temporada 2016. No início deste ano, o traçado da cidade de Pinhais recebeu a primeira etapa, a Corrida dos Convidados, e acreditava-se que este seria o adeus ao circuito, que chegou a ter sua venda anunciada. Mas os sócios do empreendimento recuaram, desistiram da desativação do autódromo e a Stock Car está de volta.



Na equipe Hot Car Competições (Bardahl), Raphael Abbate e Felipe Lapenna comemoram à volta ao circuito. Os pilotos do time comandado por Amadeu Rodrigues estão animados e querem buscar o pódio. Os treinos terão início na sexta-feira (14), com o classificatório no sábado (12 horas no SporTV) e as duas corridas no domingo (13 e 14h10).



Abbate, que vem de um Top-10 na etapa passada, em Londrina, está feliz em poder acelerar novamente o Stock #26 em Curitiba. "A notícia de que a pista de Curitiba foi reativada é muito positiva, não só para a Stock Car, mas para todo o automobilismo brasileiro. É uma das principais pistas e tem uma ótima estrutura para receber os eventos", declarou o paulista.



"A etapa de Londrina foi a nossa melhor este ano. Tivemos uma ótima evolução no carro. A expectativa é cada vez melhor. Conquistamos três posições no campeonato com os pontos de Londrina e vamos conseguir uma melhor posição de saída na hora de classificar, então, provavelmente vamos ter uma vantagem em relação climática e o objetivo é largar mais à frente. Nosso ritmo de corrida tem sido cada vez melhor e acho que dá pra sonhar com um pódio ou quem sabe um Top-5", completou o piloto que já foi quarto colocado este ano, na etapa de Santa Cruz do Sul (RS).



Já o companheiro Lapenna espera mais sorte com o Stock #110. "Não tem sido um ano de sorte pra mim. Em Londrina, focamos em fazer a segunda corrida e buscar um pódio, mas acabei envolvido num acidente na largada. Fui acertado e a batida acabou com a minha corrida", lamentou o paulista.



"Curitiba é uma pista que eu gosto bastante. Fui sétimo colocado em 2014 com a equipe Hot Car e sei do nosso potencial. Este ano, só fizemos a Corrida de Convidados lá, então não deu para ter muita referência, mas sei que nosso carro é rápido na corrida. Precisamos largar mais pra frente, mas estou bem confiante e vamos tentar o melhor resultado possível, quem sabe o tão sonhado pódio", finalizou.



Programação para a 9ª etapa em Curitiba:



Sexta-feira, 14

9h40 às 9h50: Shake down

12h25 às 13h25: 1º Treino livre Grupo 1

13h35 às 14h35: 1º Treino livre Grupo 2



Sábado, dia 15

8h20 às 9h00: 2º Treino Livre Grupo 1

9h05 às 9h45: 2º Treino Livre Grupo 2

12h00 às 13h00: Classificação



Domingo, dia 16

13h00: Largada Corrida 1 (45 minutos + 1 volta)

14h10: Largada Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)



Classificação do campeonato, após oito etapas:

1-) Felipe Fraga - 196

2-) Rubens Barrichello - 157

3-) Valdeno Brito - 148

4-) Marcos Gomes - 137

5-) Max Wilson - 136

6-) Diego Nunes - 128

7-) Cacá Bueno - 122

8-) Daniel Serra - 118

9-) Allam Khodair - 112

10-) Ricardo Maurício - 110

22-) Raphael Abbate - 50

27-) Felipe Lapenna - 39