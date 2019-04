Pelo Mundial de Endurance, Pipo Derani chega ao Japão esperando bom resultado

O brasileiro Pipo Derani desembarcou esta semana na "terra do sol nascente" para a disputa neste domingo (dia 16) de mais uma etapa do FIA WEC (Campeonato Mundial de Endurance) no circuito de Fuji, no Japão.



O piloto, que completou 23 anos nesta quarta-feira (12), volta à pista onde conquistou no ano passado um ótimo terceiro lugar na LMP2.



Pilotando o #31 Tequila Patrón ESM Ligier JS P2-Nissan, Derani chegou ao Japão comprometido em continuar sua excelente performance na temporada, após um segundo lugar nas 10 Horas de Petit Le Mans, no início do mês, nos Estados Unidos, correndo pelo IMSA WeatherTech.



Uma mudança significante para a equipe nesta etapa do WEC é a troca do fornecedor de pneus. A Ligier-Nissan voltará a usar os pneus Dunlop pela primeira vez, desde as 24 Horas de Le Mans, em junho.



Ao lado dos companheiros Ryan Dalziel e Chris Cumming, Derani terá mais um desafio contra os rivais da LMP2, com o campeonato entrando em sua reta final. Nesta temporada, o brasileiro foi peça fundamental na conquista de quatro pódios (Silverstone, Spa, Nurburgring e Cidade do México).



"Chegamos a Fuji, um circuito que eu gosto bastante. Estamos animados com as nossas chances nesta pista", declarou Derani. "A última etapa do WEC, em Austin, foi difícil, mas a equipe fez um ótimo trabalho como sempre. Queremos colocar este final de semana para trás e nos concentramos agora em voltar à briga pela segunda colocação na LMP2. Este é o objetivo", continuou.



"Os fãs japoneses são especiais e adoram corridas de endurance", lembrou Pipo. "Espero que possamos dar a eles muitas emoções no final de semana. Como sempre, a disputa na LMP2 será acirrada e difícil, mas com a mudança dos pneus estou confiante de que poderemos maximizar a performance do #31 Tequila Patrón ESM e voltar a brigar pelo pódio", completou o brasileiro.



Nesta etapa, Derani terá novos companheiros no outro carro da equipe, que passa a contar com o trio Antonio Giovinazzi, Sean Gelael e Giedo van der Garde no #30 Ligier JS P2 Nissan.



Os treinos em Fuji começam nesta sexta-feira (14). No sábado (15), o classificatório será às 2h30 no Brasil (14h30 horário local). No domingo, a sétima etapa do ano terá sua largada às 11 horas local (23 horas de sábado ainda no Brasil). Serão seis horas de disputas.