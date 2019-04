Audi larga na frente em Fuji pelo Mundial de Endurance

Lucas di Grassi, Loïc Duval e Oliver Jarvis irão largar da pole position nas 6 Horas de Fuji. A sétima etapa da temporada 2016 do Campeonato Mundial de Endurance começa às 23 horas deste sábado (15), no horário de Brasília. É a segunda vez que o trio do Audi R18 #8 sai na pole – a primeira aconteceu no México, há duas etapas. Desta vez, a margem foi bastante apertada, de apenas 25 milésimos de segundo sobre o Porsche 919 Hybrid de Timo Bernhard, Mark Webber e Brendon Hartley.

“Meus pneus estavam melhores no início, mas tive de abortar minha primeira volta rápida por causa de carros mais lentos na pista. Estou feliz que isso ainda foi suficiente no final”, afirmou Di Grassi, que dividiu a condução do bólido das quatro argolas com o francês Loïc Duval – a média da melhor volta dos dois pilotos estabelece o tempo que vale na classificação.

Treino classificatório.

Lucas, no entanto, não se espantou com o equilíbrio de forças no circuito que fica aos pés do Monte Fuji. “Pelo que vimos nos treinos livres, sabíamos que seria bem apertado”, disse.

O trio liderado pelo brasileiro, dono de uma vitória e duas poles na atual temporada, ocupa a vice-liderança do campeonato. Os atuais líderes Romain Dumas, Neel Jani e Marc Lieb largam da sexta posição com o Porsche 919 Hybrid #2.

Na classe LMP2, a pole ficou com o Oreca #26 da equipe G-Drive Racing. A Ford vai largar na frente na classe GTE-PRO com o #66 e o Aston Martin #98 na GTE-AM.