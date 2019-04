Sérgio Jimenez e Xandinho Negrão esperam recuperação após treino pela Stock em Curitiba

O treino classificatório para a nona etapa da temporada 2016 da Stock Car, neste sábado (dia 15), foi mais uma prova do grande equilíbrio da categoria. Mais de 20 carros ficaram dentro do mesmo segundo na disputa no autódromo internacional de Curitiba, em Pinhais (PR). A pole position ficou com o atual líder Felipe Fraga, que virou em 1min19s018.



Na equipe Cavaleiro Sports, o dia não foi como o esperado e Sérgio Jimenez e Xandinho Negrão enfrentaram dificuldades no acerto dos carros. Jimenez parte da 20ª posição e o companheiro, que volta à Stock Car nesta prova, em 29º.



A primeira corrida deste domingo (16) terá sua largada às 13 horas e a segunda às 14h10. As duas terão transmissão do SporTV.



Jimenez, que está em 14º lugar no campeonato, lamentou a falta de performance do carro neste sábado, mas mantém o foco para a rodada dupla.



"Não tivemos uma classificação boa, não é o que a gente esperava ou gostaria. Fomos num caminho errado no acerto do carro, então corrigimos alguns problemas que tinha, mas apareceram outros problemas que dificultaram a minha volta no classificatório", contou o paulista do Stock #73.



"O bom é que a gente sabe onde erramos. Está bem claro. Amanhã é fazer o que tem de base e fazer o carro funcionar, o que a gente acredita que vai acontecer", completou o piloto que tem cinco Top-10 na temporada.



Xandinho, que está se readaptando ao carro, também teve uma classificação difícil. O piloto, que fez sua última temporada completa na categoria há quatro temporadas, ainda não correu neste novo formato da Stock, em rodada dupla.



"Hoje foi um pouco frustrante, porque ontem terminamos até que bem, até pelo tempo que eu estava parado. Achamos que hoje seria um pouco melhor, me aproximaria mais dos primeiros colocados e a situação se inverteu. Acho que tomamos o rumo errado, o Serginho também não foi muito bem. Na classificação a pista esquentou quase 15 graus desde o meu treino, a gente errou o acerto e o carro ficou muito difícil de guiar", comentou o piloto de Campinas (SP).



"Como eu estou sem a mão do carro, ficou duas vezes mais difícil. Amanhã são duas corridas, eu nunca corri neste formato, vamos ver como vamos nos desenvolver durante as provas", finalizou o piloto do Stock #99, que foi campeão da F3 sul-americana em 2003 e passou por diversas categorias, como GP2, A1 GP, FIA GT entre outras.



A equipe Cavaleiro Sports está em sua terceira temporada na Stock Car e este ano tornou-se parceira da Hot Car/Bardahl.



O grid em Curitiba:

1-) 88 Felipe Fraga (Cimed Racing) - 1min19s018

2-) 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - 1min19s117

3-) 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - 1min19s129

4-) 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1min19s238

5-) 4 Julio Campos (C2 Axalta Racing) - 1min19s240

6-) 21 Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) - 1min19s263

7-) 29 Daniel Serra (Red Bull Racing) - 1min19s310

8-) 77 Valdeno Brito (TMG Racing) - 1min19s339

9-) 65 Max Wilson (Eurofarma RC) - 1min19s363

10-) 110 Felipe Lapenna (Hot Car Competições) - 1min19s402

11-) 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - 1min19s423

12-) 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - 1min19s477

13-) 12 Lucas Foresti (Full Time-ProGP) - 1min19s538

14-) 0 Cacá Bueno (Red Bull Racing) - 1min19s561

15-) 70 Diego Nunes (União Química Racing) - 1min19s565

16-) 51 Átila Abreu (Shell Racing) - 1min19s576

17-) 63 Nestor Girolami (Eisenbahn Racing Team) - 1min19s594

18-) 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1min19s620

19-) 28 Galid Osman (Ipiranga-RCM) - 1min19s664

20-) 73 Sergio Jimenez (Cavaleiro Sports) - 1min19s702

21-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Axalta Racing) - 1min19s765

22-) 9 Guga Lima (TMG Racing) - 1min19s828

23-) 5 Denis Navarro (Vogel Motorsport) - 1min19s866

24-) 8 Rafael Suzuki (Vogel Motorsport) - 1min20s007

25-) 3 Bia Figueiredo (União Química Racing) - 1min20s117

26-) 26 Raphael Abbate (Hot Car Competições) - 1min20s367

27-) 25 Tuka Rocha (RZ Motorsport) - 1min20s420

28-) 56 Danilo Dirani (RZ Motorsport) 1min20s649

29-) 99 Xandynho Negrão (Cavaleiro Sports) - 1min20s956

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas