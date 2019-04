Tom Filho e Daniel Serra vencem em Goiania pela Porsche GT3 Cup Challenge

A segunda etapa de endurance do Campeonato Sul-Americano da Porsche GT3 Cup Challenge marcou a centésima reunião do evento monomarca dos carros de corrida mais produzidos no mundo. E a dupla que saiu coroada após os 300 km de Goiânia foi Tom Valle e Daniel Serra, com o Porsche #99. Tom era um dos dois competidores que haviam disputado o evento número 1 da categoria, em 2005. Serrinha fez a primeira participação de sua carreira.

Na classe Challenge o triunfo foi do Porsche #19, de Tom Filho e Rodrigo Mello. A dupla é conhecida no paddock da categoria pela grande camaradagem fora das pistas e protagonizou curva a curva a luta pelo título da Challenge Sport em 2015. Nada mais justo portanto que no centésimo evento da Porsche GT3 Cup Challenge um dos carros vencedores fosse o de dois amigos que tão bem encarnam o espírito de amizade característico da categoria.

Em segundo lugar cruzou o carro #3, de Rodrigo Baptista e Sergio Jimenez. Líder isolado do campeonato na classe Cup, Alan Hellmeister novamente foi o terceiro colocado, agora em dupla com Betinho Valério –nos 300 km de Interlagos ele obtivera a mesma posição, ao lado de Ricardo Zonta.

A dupla Thiago Camilo e Ricardo Baptista conquistou a pole e liderou boa parte da prova, mas teve que pagar uma punição na volta final e acabou recebendo a bandeirada em quarto com o carro #21. O pódio foi completado pelos estreantes Fabio Alves e Werner Neugebauer, que fizeram uma corrida muito precisa e acabaram favorecidos por punições, escapadas e quebras de concorrentes na prova disputada sob o forte calor goiano.

Na classe Challenge a liderança do campeonato está com a dupla do carro #12, Renan Guerra e Christian Hahn, vencedores em Interlagos e segundo lugar em Goiânia, em virtude de uma punição cumprida no último stint da prova –depois do abandono dos poles Eloi Khouri e Marco Cozzi, eles lideravam com folga quando foram chamados para 1 minuto no box.

A exemplo dos vencedores no geral, o terceiro lugar na classe Challenge também coube a uma dupla que mescla o ímpeto de um estreante à experiência de um especialista com os Porsche de competição: o carro #11, de Luca Seripieri e Nonô Figueiredo.

Mau Zanella e Sergio Maggi mostraram uma formidável recuperação após o acidente que abreviou a participação do carro #69 em Interlagos após toque de outro competidor. Sem erros, eles receberam a bandeirada em quarto, fazendo jus ao troféu e muita festa no pódio.

O top5 foi completado por Marcio Mauro e Roberto Samed, com o carro #38. Eles haviam largado em 22o e penúltimo lugar na prova e mostraram a importância de realizar uma corrida limpa para ter sucesso em provas de endurance.

A próxima jornada do Campeonato Sul-Americano da Porsche GT3 Cup Challenge acontece em Interlagos, com a etapa final de sprint. Como acontece desde 2005, os carros de corrida mais produzidos no mundo farão a preliminar no GP Brasil de F1.

A corrida de 300 km de Goiânia será exibida na TV no domingo da próxima semana (30 de outubro). A Band mostra a etapa às 13h, e, o Sportv 3, às 17h30.

A Corrida

Ao todo, 23 Posche estavam na pista. (Foto: Lucas Bassani)

Na largada Thiago Camilo tracionou bem e segurou a ponta, Sergio Jimenez colou na traseira do carro #21 e assumiu a vice-liderança, deixando Lico Kaesemodel em terceiro. O nome da primeira volta foi Marcelo Hahn, saltando sete posições e passando em quarto. Já Miguel Paludo rodou na curva zero e caiu para último após atacar Tom Valle pelo último lugar do top5. Na Challenge, Eloi Khouri segurou a liderança com o 14o lugar no geral, seguido de perto por Marcus Vario.

Após cinco voltas, os carros #21 e #3 já haviam aberto 5s de diferença para o terceiro colocado, Alan Hellmeister (que acabara de passar Lico). Na Challenge, o panamenho Marcus Vario superou Eloi e assumiu a liderança. O pioto do carro #23 abriu passagem para Paludo e Figueirôa e ficou com a pior tangência na curva zero, cedendo posições para Tom Filho e Christian Hahn na mesma manobra.

Ao término da décima volta o top10 registrava: Camilo, Jimenez, Hellmeister, Lico, Guillermo Ortelli, Marcelo Hahn, Marcelo Franco, Fabio Alves, Tom Valle e Edu Azevedo. Na Challenge, os cinco primeiros eram Vario, Tom Filho, Chris Hahn, Eloi e Sergio Maggi.

Depois de muito insistir, na 17a volta o argentino Ortelli conseguiu ultrapassar Lico na entrada do S de baixa. Já no fim da reta principal, Paludo ingressava no top10 ao passar Edu Azevedo.

Na marca da vigésima volta, o top 10 seguia inalterado, conforme os primeiros carros começaram a parar para revezamento de pilotos. Na Challenge, Vario liderava, com Tom Filho em segundo e Eloi em terceiro.

Camilo entrou no box para entregar o carro a Ricardo Baptista na volta 22. Jimenez ficou um giro a mais na pista e entrou nos pits com exatos 34min59s de stint –o limite por piloto é 35 minutos.

Finalizada a primeira janela de pits, o carro #21 reassumiu a liderança com Ricardo Baptista. Rodrigo Baptista vinha a seguir após suceder Jimenez no #3. Quem levou a pior foi o carro #63, que fez sua parada 3s mais rápida que os 6 minutos regulamentares e precisou cumprir time penalty com Ricardo Zonta a seguir.

Na marca de 45 minutos e 27 voltas de prova, a ordem dos competidores mostrava Baptista, Rodrigo Baptista, Betinho Valério, Daniel Serra e Cacá Bueno no top5. A seguir vinham Darío Giustozzi, Marcelo Hahn, Werner Neugebauer, Justin Allgaier e Guilherme Figueirôa.

Na Challenge, Marco Cozzi assumiu a liderança e o 11o lugar no geral. Ele vinha seguido por Renan Guerra, Rodrigo Mello, Otávio Mesquita e Marçal Muller.

Antes do término do segundo stint, novo contratempo para o carro #7: Justin Allgaier foi chamado para cumprir time penalty por excesso de velocidade nos pits. Voltou à pista em 17o no geral.

Em oitavo após dobrar os dois primeiros stints, Marcelo Hahn inaugurou a segunda janela de paradas, para entrada de Allam Khodair no fim da volta 34.

"Minha estreia aqui foi muito legal, gostei muito do formato da corrida. Ter um endurance aqui no Brasil de novo, com qualidade e em um carro legal de guiar. Fico muito feliz de ver a organização desse campeonato. Desde antes de participar da Porsche GT3 Cup eu falava que era impressionante. Não é fácil fazer um campeonato assim, com uma equipe única cuidando de todos os carros. E você vê que ninguém reclamou sobre diferença entre os carros, porque são todos muito equilibrados e muito bem feitos. Fiquei muito animado de sair da posição de coach e entrar pra pilotar. Agora vamos pra São Paulo na próxima!" Comentou Daniel Serra.

Na cabeça do pelotão, Rodrigo Baptista abreviou para menos de 2s5 a vantagem do carro #21 sobre o #3. Na 40a passagem, eles vinham separados por meio segundo, com o piloto regular do Blancpain GT Series pressionando o bicampeão da Porsche GT3 Cup com farol alto –um hábito desenvolvido em sua primeira temporada nas pistas da Europa.

Na Challenge, Cozzi entrou no box em nono no geral e com mais de 10s de vantagem sobre Tom filho. Na 44a volta, Rodrigo Baptista assumiu a liderança na pista deixando o #21 para trás, enquanto Allam Khodair trazia para box com pneus danificados.

Na passagem seguinte, Rodrigo teve contato com Giustozzi ao tentar aplicar uma volta no argentino na descida do S. Sem espaço, acabou rodando após contato com o carro #8 e levou imediatamente carro para os pits. Ricardo Baptista reassumiu a liderança e entrou no box na volta seguinte.

Cacá Bueno entrou nos pits na liderança na volta 46, com 35min04s de stint –4s acima do tempo regulamentar portanto. Outro que seria era o #56, por excesso de velocidade nos pits.

No terceiro stint Ricardo e Rodrigo Baptista permaneceram em seus carros. E novamente voltaram a duelar. Mas quem se deu melhor foi o carro #99, com Daniel Serra saindo dos pits em primeiro lugar.

Na marca da volta 50, a ordem dos competidores era: Serra, Ricardo Baptista, Rodrigo Baptista, Hellmeister, Zonta, Marcelo Franco, Fabio Alves, Guillermo Ortelli, Julio Campos e Edu Azevedo. Entre os Challenge os cinco primeiros eram: Chris Hahn, Tom Filho, Luiz Fernando Elias, Nonô Figueiredo e Sergio Maggi. O carro #23 foi recolhido para o box com o câmbio quebrado, e Cozzi precisou apelar ao carro reserva para completar a prova.

Na 60a volta Daniel Serra seguia firma na frente, seguido por Rodrigo Baptista, Hellmeister, Marcelo Franco e Fabio Alves. Ricardo Baptista tinha entrado no box um giro antes, para a parada final do carro #21. Na Challenge, Tom Filho era o líder.

Depois de finalizada a última ronda de pits e cumpridas as punições –o carro #0 pelo segundo stint mais longo, o #12 por pit mais curto que 6 minutos–, a ordem dos competidores era: Tom Valle, Thiago Camilo, Sergio Jimenez, Betinho Valerio e Ricardo Zonta. Os dois primeiros estavam separados por 14s, com 11 voltas restando na corrida.

Camilo baixou a diferença para 7s2 a 5 voltas do final e deu pinta que alcançaria o veterano da primeira prova da história da categoria para duelar pela vitória na volta final. Na Challenge, Rodrigo Mello levou um susto e colocou duas rodas na grama ao levar uma volta de Sergio Jimenez, mas seguiu em primeiro lugar.

Mas, a quatro voltas da bandeirada, Camilo acabou recebendo aviso de punição pelo segundo pit-stop inferior a 6 minutos –bem como Paludo e Ricardo Mauricio. Tom Valle agradeceu e levou o carro #99 para a vitória. Jimenez herdou o segundo lugar, Betinho Valério o terceiro. Camilo recebeu a bandeirada em quarto, com Werner Neugebauer completando o pódio.

Na Challenge, os cinco primeiros foram Rodrigo Mello, Renan Guerra, Luca Seriperi, Mau Zanella e Roberto Samed.

Resultado

#99 Tom Valle e Daniel Serra

#3 Sergio Jimenez e Rodrigo Baptista

#6 Betinho Valerio e Alan Hellmeister

#21 Thiago Camilo e Ricardo Baptista

#54 Werner Neugebauer e Fabio Alves

#0 Cacá Bueno e Marcelo Franco

#63 Lico Kaesemodel e Ricardo Zonta

#88 Sylvio de Barros e Edu Azevedo

#8 Darío Giustozzi e Guillermo Ortelli

#13 JP Mauro e Pedro Queirolo

#19 CHA Rodrigo Mello e Tom Filho

#12 CHA Renan Guerra e Chris Hahn

#7 Miguel Paludo e Justin Allgaier

#11 CHA Luca Seripieri e Nonô Figueiredo

#69 CHA Mau Zanella e Sergio Maggi

#38 CHA Roberto Samed e Marcio Mauro

#50 CHA Ramon Alcaraz e Mauricio Salla

#16 Allam Khodair e Marcelo Hahn

#23 CHA Eloi Khouri e Marco Cozzi

#27 CHA Marçal Muller e Luis Elias

#56 CHA Otávio Mesquita e Marcus Vario

#9 Julio Campos e Guilherme Figueirôa

#34 Ricardo Mauricio e Maurizio Billi