Max Verstappen lidera última sessão de treinos livres para o GP do México

E quem diria que aquela Red Bull que ontem não mostrava perigo algum para a Mercedes e para a Ferrari hoje se tornou uma concorrente muito forte para estar entre os primeiros, isso porque seus dois pilotos conseguiram ótimos tempos nesta última sessão de treinos livres no México. O jovem Max Verstappen voltou a mostrar todo o seu talento e cravou a melhor volta do fim de semana até agora e Daniel Ricciardo fez o terceiro tempo se colocando entre as duas Mercedes.



Lewis Hamilton e Nico Rosberg não tiveram que se contentar com o segundo e o quarto lugar, porém o piloto inglês só não conseguiu melhorar o seu tempo pois acabou pegando tráfego quando faltava apenas 3 minutos para o fim da sessão, já Rosberg não vem mostrando um grande ritmo que possa ameaçar Hamilton, entretanto ele pode surpreender na hora 'H'.

Além das Red Bull quem também melhorou foi a Williams que conseguiu colocar seus dois carros no top 10, com Valtteri Bottas em quinto e Felipe Massa em oitavo, o brasileiro que foi o último dos pilotos a andar na casa de 1min19s.



A Ferrari que até ontem era tida como a equipe que poderia lutar com a Mercedes neste fim de semana, não obteve uma evolução neste última treino livre como a sua rival Red Bull teve, porém o que acende a luz de esperança que a Ferrari tenha um carro melhor para o treino classificatório é que Sebastian Vettel que marcou o sexto tempo vinha numa volta rápida nos minutos finais da sessão e que poderia coloca-lo entre os primeiros porém acabou sofrendo com o tráfego da mesma forma que Hamilton e teve que se contentar com o tempo marcado, seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen fez o sétimo tempo.

As duas últimas colocações do top 10 ficaram com Nico Hulkenberg da Force India e Carlos Sainz Jr da Toro Rosso.



Quem não teve um bom treino foi Felipe Nasr da Sauber que ficou com a última posição na tabela de tempos, sendo 1s mais lento que seu companheiro de equipe Marcus Ericsson que fez o décimo sexto tempo.



O treino classificatório que será transmitido pela Sportv, terá início às 16h no horário de Brasília.