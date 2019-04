Pela SuperBike Brasil, Team Estrella Galicia 0,0 chega em Goiânia na busca pelo título

Goiânia recebe neste fim de semana (dias 12 e 13 de novembro) a oitava etapa da temporada 2016 do SuperBike Brasil. Essa será a penúltima prova do ano, e a definição dos títulos em todas as categorias segue aberta. Na Copa Honda CBR 500R, o clima deve permanecer acirrado e a aposta é de disputas bem equilibradas e eletrizantes no Autódromo Internacional Ayrton Senna.



No Team Estrella Galicia 0,0, os jovens José Duarte e Guilherme Brito são candidatos ao título, e prometem acelerar muito para chegar ainda mais perto deste objetivo. O cearense José Duarte está confiante. Ele gosta do traçado e acredita que o trabalho da equipe e sua determinação sejam fatores importantes na busca por mais uma vitória.



"Espero conseguir fazer bons treinos na sexta-feira, para tentar garantir a pole no sábado, pois cada ponto conta nessa reta final. Gosto da pista porque é bem técnica e onde o que faz a diferença é a pilotagem. Outra coisa que conta muito é o trabalho que vai ser feito durante o fim de semana e também a vontade de vencer o campeonato. Eu quero ganhar e conquistar o título, então tenho que dar tudo na corrida", considerou o piloto de 19 anos, que está em segundo no campeonato, com 120 pontos, a 15 de diferença do líder Leonardo Tamburro.



Guilherme Brito, que está em quarto na tabela, com 99 pontos, confia no bom retrospecto na pista goiana para obter um bom resultado. "Em Goiânia eu costumo andar bem. É uma pista que eu gosto bastante. Ano passado consegui dois pódios lá, por isso, a expectativa é boa. A estratégia é simples, tentar ganhar as duas corridas finais e contar com a sorte. Acho que só assim terei chances de título, já que estou mais afastado na classificação", declarou o piloto da moto Honda CBR 500R #19.



Para Diogo Moreira, apesar de já conhecer a pista, será uma etapa de estreia. Isso porque o jovem de 12 anos vai andar pela primeira vez na categoria de 500cc. "Estou com a expectativa muito boa. Vou andar em uma moto nova, com motor mais forte e bem diferente da que eu estava guiando, principalmente na questão dos pneus. E como eu praticamente perdi minha chance de título na SuperStreet 300cc na última etapa por conta de um furo de pneu, a equipe decidiu me dar essa oportunidade. Acho que posso ir bem. Estou animado", contou o piloto de Guarulhos, que vai alinhar no grid com a Honda CBR 500R #20.



Na SuperStreet 300cc o foco é no desenvolvimento



Na categoria Super Street 300cc, o foco do time comandando por Alexandre Barros segue no desenvolvimento e aprimoramento das motos e dos pilotos. Os representantes do Team Estrella Galicia 0,0 na disputa, Enzo Valentim Garcia e Kevin Santos Fontainha, estão animados.



"Eu conheço a pista de Goiânia e adoro o traçado de lá, acho bem desafiador, e por isso acredito que nessa etapa posso andar bem e seguir com meu desenvolvimento", disse Enzo Garcia, dono da Honda CBR 300R #29.



"Gosto demais da pista, é um traçado que já conheço. Eu estou motivado para andar. Espero uma boa etapa e eu vou dar o meu melhor", contou o caçula do time, Kevin Santos, de 10 anos.



Programação da 8ª etapa em Goiânia:

Sexta-feira, 11

08h-08h19: 1º Treino livre SuperStreet 300cc

08h24-08h43: 1º Treino livre Copa Honda CBR 500R

11h12 - 11h31: 2º Treino livre SuperStreet 300cc

11h36 - 11h55: 2º Treino livre Copa Honda CBR 500R

14h24-14h43: 3º Treino livre SuperStreet 300cc

14h48-15h07: 3º Treino livre Copa Honda CBR 500R



Sábado, 12

08h-08h20: 1º Treino Classificatório SuperStreet 300cc

08h25-08h45: 1º Treino Classificatório Copa Honda CBR 500R

11h20-11h40: 2º Treino Classificatório SuperStreer 300cc

11h45 - 12h05: 2º Treino Classificatório Copa Honda CBR 500R

15h42-16h02: 3º Treino Classificatório SuperStreet 300cc

16h07-16h27: 3º Treino Classicatório Copa Honda CBR 500R



Domingo, 13

12h07: Largada SuperStreet 300cc (12 voltas)

16h45: Largada Copa Honda CBR 500R (12 voltas)



Classificação da Copa Honda CBR 500R - após sete etapas (top-10) *

1) Leonardo Tamburro, 135

2) José Duarte, 120

3) Arthur Costa, 106

4) Guilherme Brito, 99

5) Maria Fernanda Rocha, 63

6) David Gomide, 55

7) Moises Elias da Silva, 31

8) Marcia Reis, 28

9) Renzo Ferreira e Octávio Sereno, 25

10) Rafael Paixão, 21



Classificação da SuperStreet - 300cc - após sete etapas (top-10) *

1) Eliton Kawakami, 142

2) Meikon Kawakami, 124

3) Diogo Moreira, 103

4) Rafael Traldi, 58

5) Indiana Munoz, 53

6) Humberto Turquinho Cesar, 48

7) Niko Ramos e Sarah Conessa, 42

9) Marciano Santim, 35

10) Bruno César Borges, 34

21) Enzo Valentim Garcia, Fábio Jandaia, Kelvin Firmino 9

28) Kevin Santos Fontainha e Ricardo Matiussi, 6

* Resultados extraoficiais